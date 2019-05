Reforma previsional: Hacienda dijo que ente público estará a cargo del 4% pero no necesariamente administrará los fondos

10:07 "Dentro de este consejo nosotros vamos a ver que en el tiempo exista la capacidad de opción de las personas" dijo el ministro Felipe Larraín, quien dijo que el detalle se resolverá en la discusión particular del proyecto.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la reforma previsional que propone el gobierno y cuya idea de legislar fue aprobada ayer por la sala de la Cámara de Diputados.

Respecto del compromiso del gobierno de que el 4% de cotizacion adicional sea administrado por un ente público, la autoridad aclaró que no se tratará de una AFP Estatal.

Larraín dijo que será "un ente nuevo, todavía no lo tenemos definido, es una suerte de consejo que esté a cargo de la administración de este fondo. Todo el detalle lo vamos a ver en la discusión particular, no es una AFP estatal".

"Los fondos van a ser determinados por este consejo, pero dentro de este consejo nosotros vamos a ver que en el tiempo exista la capacidad de opción de las personas. Es algo que nos parece importante" dijo el ministro, quien además planteó que "no necesariamente que el consejo lo va a administrar, nosotros estamos pensando en un consejo que va a estar a cargo, eso es lo que dijimos: el consejo va a estar a cargo del 4%. Ahora los detalles vamos a tener tiempo para discutirlo, pero eso es parte de la discusión".