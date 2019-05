La dura respuesta de la ex de "Coca" Mendoza tras sus disculpas televisivas

15:07 Bernarda González envió un comunicado criticando la exposición que hizo el ex futbolista de ella y su familia en su paso por el programa Podemos Hablar de Chilevisión a principios de mes.

El pasado viernes 3 de mayo el concejal de Viña del Mar, Gabriel "Coca" Mendoza participó en la última emisión del programa "Podemos Hablar" de CHV, instancia en la que aprovechó de realizar una confesión junto con una petición de disculpa a su ex pareja, esto tras una pregunta hecha a los presentes acerca de si es que habían sido infieles.

Pues bien,al parecer,su ex Bernarda González no estuvo de acuerdo a que la expusieran en televisión abierta y tiene una visión muy distinta a la del ex futbolista por lo que escribió en un comunicado según informó el portal Fotech

“Lamento profundamente haber sido expuesta en forma innecesaria y pública en el programa Podemos Hablar por el señor Gabriel Mendoza, donde se habló de mis hijos, de mi madre, de mi familia, lo más preciado que tengo y lo que he cuidado siempre (…) El respeto que el señor Mendoza dice tener a mí, debe comenzar por la no exposición, cuando se respeta se cuida”, escribió la mujera.

“La mirada machista, limitada y egocéntrica hacia mí y mi vida, sólo hablan del tamaño de su ego (…) defenderé como he hecho antes a mi familia, mi dignidad como mujer, los valores que se me inculcaron y con los que he vivido siempre”, detalló en el escrito.

Bernarda acusó que lo hecho por Gabriel se trataba de una limpieza de imagen, por lo que pidió que no hablara más de ella: “Yo sólo pido respeto”