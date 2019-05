Fran Undurraga sorprendió a sus seguidores con un fuerte cambio de look tras salir de "Resistiré"

Como suele suceder con los reality shows hay un gran desfase entre lo que sale al aire y lo que pasa en la vida reali, y si bien hace tan solo unos días apareció en pantalla el ingreso de la modelo Fran Undurraga a "Resistiré", ella ya se encuentra fuera del encierro.

Para ser precisos todos los participantes ya se encuentran fuera del programa de televisión, por lo que se puede apreciar en sus redes sociales como han continuado con sus rutinas y vida diara.

En esa línea la modelo no es la excepción y sorprendió a todos con un gran cambio de look, el que reveló a través de un post en su cuenta de Instagram, el que cuenta con más de 42 mil me gusta y múltiples comentarios positivos.

Acá te lo mostramos: