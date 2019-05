Wilma González reveló que fue violada a los 14 años

Durante la edición de este viernes del programa «Podemos hablar», Wilma Gonzalez reveló que fue violada en su adolescencia. En el programa señaló que “Yo hace pocos años reconocí algo que le había callado a mi familia todo este tiempo, porque me echaba la culpa, porque fue un episodio a los 14 años”.

Y continuó contando lo ocurrido tras salir con unas amigas “Estábamos tomando shots de whisky. Bebí, bebí y bebí, a ver quién bebía más… Justo me hice amiga de una chica que era muy rebelde y yo le copiaba para ser popular”.

“Además yo salía con un niño que era más grande, tenía 19 años (…) Este chico tuvo relaciones sexuales conmigo, pero yo no me acuerdo de nada. La verdad es que yo me desperté en un hospital con una mujer policía acariciándome la cabeza”, recordó la ex conejita Playboy.

La modelo había sufrido un coma etílico, y fue hallada con la ropa rasgada, el cuerpo lleno de moretones y el útero desgarrado.

“Además, encontraron sustancias que yo, por mis propios medios, no las tomé. Pastillas de dormir, no sé si alguien las metió en el vaso”, declaró González.

Gonzalez señaló que ha ido a terapia psicológica durante 2 años debido a esta situación.

“No recuerdo el dolor, el forcejeo, lo que puede sentir una persona en una violación, yo era virgen”, y respecto a las amigas contó que “Me dejaron en una cuneta, y fue un vecino que me vio y me llevó a un centro de salud. De ahí me mandaron en ambulancia porque yo estaba mal. Tenía golpes por todo el cuerpo y no sé qué pasó. No me acuerdo”.

Finalmente, Wilma contó que quien la violó terminó en la cárcel por el abuso sexual a otra persona.