[VIDEO] Movilh denunció golpiza a una pareja gay propietaria de una tienda en O’Higgins

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), denunció este lunes un violento ataque contra una pareja gay propietaria de una tienda electrónica ubicada en la localidad de Navidad, en la región de O’Higgins.

El organismo mostró un video, donde se observan a tres sujetos propinando golpes de puño y pies, más empujones a la pareja. Además, los agredidos denunciaron que en medio de la golpiza les gritaron insultos homofóbicos.

El principal afectado habría sido Sergio Acosta (25) quien se ve la mayor parte del material audiovisual en el piso, mientras que José Luis Campos (33), fue neutralizado la mayoría del tiempo, a fin de que no pudiera defender a su pareja.

Los denunciantes precisaron que la agresión ocurrió luego de que uno de los tres sujetos se arrepintió de comprar un producto y solicitó un cambio por uno de menor valor, negándose a devolver la primera boleta que le había sido entregada.

“Sin provocación, sin insultos ni discusión previa, estos tipos se ensañaron con Sergio dándole golpes de puños y pies en un acto de cobardía nunca visto en la zona y acompañado en todo momento de insultos homofóbicos. Repetían ‘cállate maricón culiao’, ‘hueco’, ‘conchatumadre’”, señaló Campos.

El mayor de los hombres, detalló que mientras entre dos golpeaban al más joven “un tercero me afirmaba para que no lo ayudara. Cuando logro soltarme me tiraron sobre él y como pude lo cubrí hasta que me dieron golpes en la cabeza y combos”””.

Desde el movimiento denunciaron que si bien la pareja denunció los hechos ante Carabinerosy pasaron a los sujetos al control de detención, pero los mismos fueron liberados y multados con 1 UTM.

El presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez, indicó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio del Interior, “para que brinden orientación legal y psicológica gratuita a la pareja”.

“Lamentamos profundamente que en este caso el tribunal no considerara la variable homofóbica. Si bien el conflicto no se originó por discriminación, si derivó en ello y con violencia extrema, lo cual da cuenta de la especial vulnerabilidad que afecta a las personas LGBTI cuando se ven involucradas en algún problema”, destacó.

Velásquez reiteró que esto pone en “relieve la urgente necesidad de reformar la Ley Zamudio, de manera que no se sancionen solo los hechos originados por discriminación, sino aquellos conflictos que tienen presencia de elementos discriminatorios, sea al comienzo, durante el desarrollo o al final de un conflicto”.