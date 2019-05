Ministro de Defensa dijo que hijo del Presidente no se refirió a gastos del avión sino "de alojamiento, alimentación y otros"

18:47 Alberto Espina reaccionó a la respuesta de la FACh, donde la institución aclaró que no realiza cobros por los viajes en el avión presidencial. "¿El avión iba a llevar al Presidente? Sí ¿El avión significa costo distinto porque vaya uno o más pasajeros adicionales? No, vale exactamente lo mismo. No hay costo adicional para el Estado", dijo.