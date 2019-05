Superintendencia de Educación detectó a cuatro condenados por abuso de menores trabajando en colegios

Recordando que es deber de los liceos y colegios de todo Chile chequear el RUT de cada funcionario en el registro nacional de inhabilidades, más conocido como registro de pedófilos, dos veces al año, Sebastián Izquierdo, Superintendente de Educación, informó esta mañana de los resultados de la fiscalización realizada este año.

“Hacemos el cruce de alrededor de 750 mil RUT de personas que trabajan con los niños de Chile y vemos si hay alguno de ellos trabajando en algún establecimiento educacional. En este caso detectamos 4 e inmediatamente vamos a fiscalizar a terreno y nos preocupamos de que esas personas no trabajen. Eso viene acompañado de un proceso relativo al establecimiento por no haber cumplido con este chequeo previamente”, dijo en entrevista con Radio Universo.

Izquierdo aclaró que la Superintendencia exigió de inmediato la separación del cargo de esas personas e inició e sumario. “Lo más probable es que (el condenado) haya estado trabajando desde marzo de 2019” agregó.

Explicó que cuando esto ocurre “vamos a terreno y muchas veces nos damos cuenta que en realidad esa persona no estaba trabajando directamente con los niños sino que era un auxiliar que ayudaba esporádicamente a reparar ciertas cosas”.

Izquierdo también dijo que no puede informar detalles de los casos pues está en proceso de investigación a los establecimientos, con multas que van desde las 500 UTM hasta la pérdida del reconocimiento oficial del recinto. “Es una Infracción de las más grave que hay”. “Lo que sí puedo decir es que detectamos a 4 personas que no deberían haber estado contratadas por el establecimiento educacional y gracias a la gestión de la Superintendencia, hoy esas personas no están trabajando y por lo tanto resguardamos la integridad física y sicológica de esos estudiantes y es ahí donde tenemos nuestra labor”.

Agregó que el caso “se informa al sostenedor y al director y ellos pueden o no informar (del hallazgo) a la comunidad educacional. No está normado”. Pero si un padre realiza la consulta sobre su colegio por transparencia “estamos obligado a decírselo. (…) El año 2018 acortamos el plazo de estas respuestas en un 25%”.

Sobre las razones que explican que un colegio haya contratado a un condenado por abuso de menores cuando está prohibido por ley, señaló que los colegios pudieron haber fallado en chequear el RUT del condenado en el registro de inhabilidades y no lo hicieron, o bien se hizo antes de que estuviera actualizada la base de datos. Esto, pues el registro ha presentado varias fallas pues no se suben todas las condenas que se emiten en los juzgados del país.

Este último punto ha sido abordado en reiteradas ocasiones por las autoridades pudiendo a los jueces que siempre incluyan estas condenas accesorias en sus sentencias y que sean informadas oportunamente al registro civil.

El registro es público y puede realizar la consulta cualquier ciudadano en este sitio , teniendo el RUT de la persona a consultar.