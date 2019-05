Nuevo obispo auxiliar de Santiago: "En la Última Cena no había ninguna mujer sentada en la mesa"

Polémica generaron las palabras de Carlos Irarrázaval, nuevo obispo auxiliar de Santiago nombrado esta semana, quien abordó la participación que deberían tener las mujeres al interior de la Iglesia. Según dijo a CNN, "quizás a ellas mismas les gusta estar en la trastienda, puede ser".

Además, el actual párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Providencia, donde también estuvo Fernando Karadima, insistió en que “la cultura judía es machista hasta hoy. Si ves a un judío caminando por la calle, la mujer va 10 pasos atrás, pero Jesucristo rompe ese esquema. (…) Jesucristo conversa con las mujeres, conversa con las adúlteras, con las samaritanas, Jesucristo deja que ellas lo cuiden, hay quienes también lo siguen. ¿A quién le pidió que anunciara la resurrección? A la Magdalena, una mujer", continuó.

Sin embargo, argumentó que se deben seguir los preceptos que habría planteado Jesús. “Es cierto que en la Última Cena no había ninguna mujer sentada en la mesa y eso tenemos que respetarlo también. Jesucristo tomó opciones y no lo hizo ideológicamente, no son ideológicas y nosotros queremos ser fieles a Jesucristo", reiteró.

Y consultado sobre el feminismo, precisó que incluso en la labor de la iglesia “si vieras cuáles son las colaboradoras que me han ayudado aquí, si sumamos y restamos, son siempre más mujeres". Aunque matizó que “otra cosa es que queramos hacer luchar al hombre, hacer un gallito, quién es más. Somos iguales y a la vez distintos, y cada uno, desde nuestra humanidad, tenemos que poner lo que conocemos y lo que queremos al servicio del otro, porque solos no podemos", concluyó.