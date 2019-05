Baja de Chile en ranking de competitividad: CPC cree que "es sólo consecuencia de las reformas del Gobierno anterior"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, aseguró ayer que la fuerte caída de Chile en el ranking mundial de competitividad "no lo sorprendió" y apuntó al Gobierno de Michelle Bachelet como el gran responsable. Al participar en elo XVIII Encuentro Santander América Latina en España, el líder empresarial comentó que "la verdad es que esta caída no me sorprende y es sólo consecuencia de las reformas del Gobierno anterior. Una 'fiesta' que nos hizo perder US$ 10 mil millones (de recaudación por crecimiento que no tuvimos) y nos hizo retroceder siete puestos en el ranking".





la reforma tributaria

Según consignó Diario Financiero, Swett agregó que "caímos en crecimiento y tuvimos cuatro años seguidos de caída en la inversión justo en un momento donde las tasas de mundo eran casi gratuitas, entonces, ¿dónde está la responsabilidad?". El directivo criticó la reforma tributaria del anterior Gobierno como un factor clave en la pérdida de eficiencia empresarial. "¿En qué hemos perdido eficiencias?, en que ahora las empresas estamos llenas de contadores -porque nadie entiende la reforma- y luego, esto se está transformando en un impuesto a la incerteza jurídica", apuntó.

Chile, el país que este y en los últimos años ha sido el primero de la región en competitividad, perdió siete posiciones y se situó en el lugar 42, un resultado que en parte se debe a las excesivas expectativas que se habían generado hacia él, según el informe.