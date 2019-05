[VIDEO] Hombre se prende fuego cerca de la Casa Blanca

Un hombre no identificado se ha prendido fuego este miércoles en el parque The Ellipse, en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, según informaron las autoridades. La situación y motivos de la persona no son claros aún.

Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales. El material muestra a un hombre envuelto en llamas mientras los servicios de emergencia se apresuran a rociarlo con extintores de incendios.

Jeffrey Adams, portavoz del Servicio Secreto de EE.UU., ha comunicado que los agentes de la División Uniformada de la agencia "respondieron en segundos" después de que el "varón se prendiera fuego".

"El individuo está siendo trasladado a un hospital local", agregó Adams, sin dar más detalles sobre el estado del hombre.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Washington ha confirmado a CNBC que han "trasladado a un paciente con quemaduras" desde el parque.