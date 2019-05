Mujer ofreció disculpas a joven que insultó por su orientación sexual

La mujer que el pasado 22 de mayo atacó con duros insultos homofóbicos a dos jóvenes en el servicentro UPA de Vitacura, ofreció sus “más profundas disculpas” a uno de los afectados y en una carta enviada al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En un video que registró el incidente se aprecia a la mujer, de nombre Paulina, señalando a uno de los jóvenes “¿Qué eres tú? ¡No eres hombre, no eres hombre! ¿O eres mujer? ¿Te gusta meterlo?, ¿te gusta que te lo metan?”, entre otros insultos.

En carta dirigida al presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez, la mujer sostuvo que “de todo corazón quiero expresar mis más profundas disculpas, fue un grave error de mi parte haberme expresado de esa manera. No me justifico con la hora en que sucedieron los hechos y en la condición en que me encontraba (…) solo busco el perdón por mi ofensa a muchas personas que claramente no se lo merecen y que con mi mal actuar solo incrementa la discriminación, lo cual no está en mí”.

Agregó que “me preocupe de ubicar a la persona insultada por las redes sociales; lo encontré y le pedí perdón. Se los informo no para aliviar mi culpa, sino porque realmente no soy homofóbica, en absoluto, aunque creo que es difícil de creer”.

La mujer sostiene en el documento que “espero ustedes puedan o logren comprender o entender mi arrepentimiento, aunque nada quita lo que dije, pero de verdad no es mil real pensamiento y sentimiento”.

“Me atreví a escribirles por que no soy una mala persona, y entiendo el repudio de las personas que leyeron la declaración o vieron el video y están en todo su derecho a expresarse. Reitero que no pretendo aliviar mi culpa por que me acompañará por un buen tiempo. Esperando no ocasionar incomodidad y esperando su comprensión, se despide atentamente de ustedes”, finaliza la carta.

El Movilh junto con valorar que la mujer se disculpara con los afectados, señaló que “este gesto es positivo, en tanto refleja un arrepentimiento genuino, sin ningún otro ánimo que buscar paliar lo ocurrido. Este tipo de disculpas no son habituales, para nada, y en ese sentido muy significativas, pues pueden servir de ejemplo para otras y otros”.

“Valoramos el cambio de actitud de Paulina. Creemos que de experiencias como estas, todas y todos podemos aprender”, finalizó el Movilh.