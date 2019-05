Iván Torres apunta al Cambio Climático y enfrenta a Piñera por radares meteorológicos

El meteorólogo Iván Torres utilizó su cuenta oficial de Twitter para salir al paso de un mensaje del Presidente Sebastián Piñera, para apuntar al Cambio Climático, y señalar que el país debe contar con el sistema que alerta trombas marinas, tornados y otros fenómenos como granizos.

Acorde a lo reportado en The Clinic, Torres señaló “Te repito: las cosas materiales le cuestan a la gente y las vidas no tienen precio. Chile necesita radares meteorológicos”.

Y agregó “La Dirección Meteorológica de Chile no cuenta con elementos para poder pronosticar o para poder advertirle a la población de un tornado, tromba marina o algo por el estilo. Esto porque no tiene radar meteorológico”.

La actual situación climática que afecta al sur chileno ha sorprendido a todos y el experto no ha sido la excepción. “Yo siempre he sostenido que tornados en Chile se dan, aunque otros dicen que no (…) Por los daños que se vieron creo que el de Los Ángeles fue entre F1 Y F2, no se puede saber a ciencia cierta porque no hay instrumentación. El viento debe haber andado por los 200 kilómetros por hora, aunque algunos artículos hablan que el año 1974 tuvimos un tornado de categoría F3 o F2”, indicó.

Sobre los radares indicó que son relevantes "Porque te va a permitir alertar a la población para decirles señores, en los próximos minutos 30 o 20 minutos está la posibilidad o se acerca un tornado por tal y tal sector. O para advertir que habrá granizos de determinado tamaño. Todo eso te lo puede decir el radar y en nuestro país no hay".