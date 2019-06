[VIDEO] Chileno registra supuesto "fenómeno paranormal" en columpio

Durante esta mañana se hizo viral un video de un supuesto fenómeno paranormal ocurrido en Santiago.

Patricio Arancibia Toloza compartió en su cuenta de Facebook un video registrado en su lugar de trabajo en que se ve un columpio moviéndose de manera progresiva sin tener nadie en él.

"Mira, ahí está la sombra. Se ve claramente y no hay nadie en el columpio. No hay nadie y el otro columpio está quieto. No hay ni viento y son las 0:24 de la noche", señala el sorprendido trabajador.