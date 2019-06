Profesores inician hoy paro nacional indefinido

El Colegio de Profesores inició este lunes un paro nacional indefinido tras el "portazo" que, acusan, recibieron por parte de Ministerio de Educación en el marco de un proceso de conversación con mesas de trabajo que vienen realizándose desde el año pasado.

El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, adelantó que esperan amplia participación de los docentes de establecimientos educacionales en las movilizaciones a realizarse.

"Aspiramos a que la gran mayoría de los profesores municipales, cifra sobre el 70%, están adhiriendo al paro. Ccreemos que nos vamos a acercar al 100 por ciento de adhesión, eso significa cerca de 100 mil profesores, pero también tenemos información de muchos colegios particulares subvencionados que se van a sumar y que van a adherir", aseguró.

Aguilar detalló que "las primeras actividades los primeros días de la semana van a ser actividades más bien locales, habrá manifestaciones en las distintas comunas, habrá marchas, asambleas, el martes habrá marchas regionales, también está programado aquí en la Región Metropolitana".

El diálogo con el Gobierno apuntaba a resolver distintas demandas del gremio, específicamente ligadas a la "deuda histórica" y la doble evaluación, que buscan eliminar.

"No estamos pidiendo reajuste de salario durante este movimiento, normalmente un movimiento gremial tiene eso como punto central, pero no es así ahora, no es el caso. Nosotros estamos pidiendo atender los graves problemas que tiene la educación chilena, en especial la pública, donde hay un verdadero abandono" por parte del Gobierno, explicó Aguilar a Cooperativa este lunes.

"Tenemos el problema del agobio laboral docente, condiciones laborales que afectan nuestro trabajo con los niños y, por lo tanto, tenemos el objetivo de mejorar la educación chilena", enfatizó.

Uno de los últimos puntos del petitorio hace referencia a los cambios curriculares aprobados por el Consejo Nacional de Educación, donde la discusión se ha centrado en la electividad de Historia y Educación Física.

"Es una verdadera aberración. Es un grave daño a nuestros estudiantes que se deje afuera Historia, Educación Física y Artes. Eso no tiene ninguna explicación ni justificación", indicó el líder del magisterio.