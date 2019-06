Mujer que se grabó golpeando a su hija rompió el silencio: "Hay mamás que son peores que yo"

La semana pasada causó impactó la viralización de un video donde una mujer de 38 años identificada como Ximena Carolina Tapia Quintana se grabó golpeando a su hija de 2 años y 9 meses en la comuna de Maipú para luego enviar las imágenes al padre de la pequeña que estaba en la cárcel.

La mujer fue detenida por Carabineros y luego quedó en libertad con una citación al tribunal del Tribunal de Familia, mientras que la niña quedó al cuidado de su abuela.

Finalmente y tras la polémica, la mujer habló con 24Horas, asegurando que lo hizo en un momento de inconciencia. “Me desquité con ella para que a él le doliera. (…) Yo igual estoy arrepentida. Todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo”, agregó.

“No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloqueé”, replicó.