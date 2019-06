Beber hasta 25 tazas de café al día es seguro para el corazón

12:13 Un estudio determinó que quienes toman esa cantidad no tienen más probabilidades de tener rigidez en las arterias que alguien que limita el consumo de esta bebida a una taza.

Mucho se ha dicho del café durante los últimos años. Han salido estudios que dicen que esta bebida daña la salud del corazón, que aumenta la ansiedad y que disminuye el riesgo de tener demencia senil, entre otras cosas.

Pero un nuevo estudio, financiado en parte por la Fundación Británica del Corazón (British Heart Foundation), asegura que beber cinco tazas de café al día no es peor para las arterias que beber menos de una taza e incluso sostiene que quienes beben hasta 25 tazas al día no tienen más probabilidades de experimentar rigidez en las arterias que alguien que limita su consumo a una taza.

Durante el desarrollo del estudio, que se presentó hoy en la conferencia de la Sociedad Cardiovascular Británica (British Cardiovascular Society), los científicos de la Universidad Queen Mary de Londres dividieron a 8.412 personas en tres grupos, y cada uno informó sobre su consumo de café.

El primer grupo estaba formado por personas que decían que bebían menos de una taza de café al día; el segundo incluía a los que bebían entre una y tres tazas; y el tercer grupo incluía a los que bebían más de tres, y algunos en el grupo bebían hasta 25 tazas al día. Se excluyeron quienes consumían más de 25 tazas de café al día.

A todos los participantes en el estudio se les realizaron tomografías de resonancia magnética y pruebas de onda de pulso infrarrojo. Los investigadores tomaron en cuenta factores como la edad, el sexo, el origen étnico, el estado de fumador, el peso, la presión arterial, la dieta y la cantidad de alcohol que consume una persona.

"Lo que descubrimos fue que beber más de tres tazas de café al día no aumentaba significativamente la rigidez de los vasos sanguíneos en comparación con las personas que beben una taza o menos al día", dijo Kenneth Fung, quien dirigió el análisis de datos.

"El mensaje principal para que la gente se lleve esto es que el café puede disfrutarse como parte de un estilo de vida saludable y los amantes del café pueden sentirse tranquilos con este resultado en términos de resultados de rigidez de los vasos sanguíneos".

Aunque algunos participantes en el estudio bebían 25 tazas al día, el consumo promedio entre el grupo con mayor consumo de café fue de cinco tazas al día.

"No les estamos diciendo a las personas que beban 25 tazas al día per se. En todo caso, si lo hace dentro de las pautas recomendadas, no esperamos ver un aumento en la rigidez arterial en comparación con los que beben una taza o menos al día. ", agregó Fung.