Fiscalía cerró ruta al embalse El Yeso tras accidente de turistas

Este lunes dos menores brasileñas, de 3 y 7 años, murieron en el camino al Embalse El Yeso, en San José de Maipo, tras un derrumbe de rocas.

El hecho ocurrió poco después del medio día, cuando el grupo de visitantes traspasó una barrera instalada en la ruta que llega hasta el reservorio de agua.

Según el jefe de la Prefectura Santiago Cordillera, comandante Jorge Miranda, “hay varios sectores precordilleranos que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para hacer estas actividades” y que “muchos turistas acceden a lugares que no cuentan con los resguardos mínimos”.

Por esto, el accidente es investigado por la Fiscalía, ya que la gobernadora de la Provincia Cordillera, Mireya Chocair, aseguró que el acceso al lugar estaba restringido al paso. “Para nosotros, tener una barrera abajo es sinónimo de no pasar. Entendemos que para los turistas no fue sinónimo de no traspasarla, por lo que vamos a solicitar que se tomen todas las medidas adicionales en relación a la señalética”, informó.

Por su parte, la policía advirtió que los operadores turísticos que realizan tours a la zona deben ser muy claros respecto a los peligros y no realizar acciones que pueden tener consecuencias graves.

Por último, la gobernadora anunció que por instrucción del fiscal a cargo de la investigación, la Ruta G-455 – camino al Embalse El Yeso – quedará cerrada para todo tránsito, mientras duren las diligencias.