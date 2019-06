Plogging: la práctica que combina deporte y cuidado del medio ambiente

Hacer ejercicio y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo es perfectamente posible e incluso tiene su propio nombre: Plogging. Se trata de una práctica deportiva-ecológica que combina el trote -o corrida- con la recolección de basura, y que ha ido sumando adeptos en decenas de países, incluido Chile.

La denominación Plogging proviene de la fusión de la palabra “running” (corriendo en inglés) y la expresión sueca “plocka upp”, que significa “recoger”, y nació en Estocolmo (Suecia) en 2016.

Así lo confirmó la “plogger” e ingeniera en administración de empresas Pilar Pacheco, quien explicó a hoyxhoy que “los que salimos a correr y estamos preocupados por el medio ambiente local salimos con una bolsa o, en su defecto, una mochila para hacer retiro de los desechos que encontramos en nuestra ruta, que en su mayoría son plásticos, cartones y latas”.

Si hay un punto de reciclaje en el camino a recorrer, lo recogido se deja ahí. De lo contrario, se lleva a casa y se guarda para luego ser trasladada a un punto de reciclaje, o bien retirada por un reciclador.

De acuerdo al sitio web oficial del Plogging, diariamente son alrededor de 20 mil las personas de cerca de 100 países diferentes quienes practican esta disciplina, en que se calcula que se pueden quemar hasta 300 calorías en solamente 30 minutos. Esto, debido a que combinar el trote o corrida con sentadillas (al recoger los desperdicios) hace de este deporte ecológico un ejercicio muy completo.

Como una sola persona no puede llevar mucha basura cuando va corriendo, se pueden aprovechar otras oportunidades para recoger basura de las calles, como cuando se sale a caminar, a pasear a una mascota o a hacer las compras, por ejemplo.

Asimismo, “se pueden organizar carreras entre amigos o con otros agentes de cambio para recolectar mayor cantidad de basura”, explicó Pacheco.

Quienes estén interesados en poner en práctica esta actividad en colectivo pueden encontrar grupos de Plogging de distintas ciudades (como Plogging Chile o Sumando Ganas) en redes sociales como Facebook e Instagram. O, ¿por qué no? Motivar a su círculo cercano para dedicar tiempo a esta sana actividad que se puede realizar a cualquier hora del día.

Actualmente existen hasta aplicaciones para smartphones que incentivan a la práctica de esta actividad, como Plogger, Go Plogging y Rubbish - Love Where You Live.