Ingenieros de la UC crean app que corrige pruebas en segundos con el celular

11:23 Sistema califica y sube automáticamente la nota a los libros digitales de los colegios. Ya se aplica en La Cisterna y Villa Alemana. "Me cambió la vida", dice una profesora que usa la app.

Un grupo de ingenieros de la Universidad Católica de Chile (UC) desarrolló un sistema y aplicación para teléfono celular que le permite a los profesores corregir en segundos las pruebas que toman a sus alumnos. La exigencia es que sean con alternativas y en la práctica le otorga días de ahorro de tiempo a los docentes.

Su obra se llama "Quipu", está disponible para los sistemas operativos Android e iOS, se basa en inteligencia artificial y funciona básicamente gracias a la cámara del smartphone.

Para que funcione el profesor le debe tomar una foto a la prueba. Con ello, la app contabiliza el puntaje obtenido por el alumno, es capaz de transformarlo a nota y subir automáticamente las calificaciones al sistema de gestión de los colegios o libros de clases digitales, algo que hoy generalmente se hace a mano.

"Paralelamente cuenta con herramientas para ajustar escalas y eliminar preguntas", contó Sebastián Arentsen, quien diseñó el sistema junto a los ingenieros Lucas Espinoza, Hugo Navarrete, Javier Chicao y Bastián Mavrakis.

Los ingenieros explicaron que gracias al tiempo ganado, los profesores ahora podrían realizar evaluaciones más seguidas y "dar retroalimentación al instante a los estudiantes sobre sus calificaciones".

Desde la UC informaron que el sistema ya se aplica en el Instituto Comercial Particular de La Cisterna, en la Región Metropolitana, y en seis colegios de la Corporación Municipal de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, aunque hay otros establecimientos en proceso de implementación.

"La verdad es que me cambió la vida, ahora tengo más tiempo para hacer otras cosas que uno debe hacer en el trabajo. Gracias a la app tengo tiempo para conversar con mis alumnos, para mirarlos a la cara", contó Mónica Venegas, profesora de Lenguaje del Liceo Comercial de La Cisterna.

"También me permite evaluar más seguido, porque uno le hace el quite a evaluar por lo mismo, porque hay que corregir (...) Me siento muy tecnológica, moderna, les digo a todos los profesores que es muy bueno usarla, alivia el trabajo, son horas de ahorro. Yo estoy contenta, y si yo estoy contenta todo funciona mejor", agregó.

Uno de sus creadores, Lucas Espinoza, explicó que la app permite además que los encargados de los colegios vayan conociendo al instante la marcha académica que están teniendo sus estudiantes. "Esto ayuda también a anticiparse a los casos de alumnos que podrían repetir, por ejemplo", comentó.

La app es pagada y tiene un precio de $5.000 por alumno.Los establecimnientos interesados en contratarla deben escribir a info@kimche.ai y su habilitación tarda de un día hasta cuatro semanas, según el sistema de gestión de notas que tenga el colegio. En el proceso se les proporcionará una clave de usuario a cada docente y luego podrán descargar la aplicación gratuitamente.