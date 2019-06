[VIDEO] Sujeto vació extintor para protestar en oficina del Compin

Luego de tres meses esperando una respuesta, una cirugía pendiente y estar sin sueldo. Miguel Ramírez no pudo más y terminó en una insólita protesta en el Compín de Santiago Centro.

Activo el extintor frente a unas 200 personas que estaban en la oficina.

"Lo hice por desesperación ya llevo mucho tiempo esperando que me paguen la licencia, tengo dos niños chicos y muchas cuentas pendientes, donde me llaman todos los días (...) Llevo seis meses sin que me paguen. La licencia debe ser como un millón más menos",comentó el hombre en silla de ruedas y que fue detenido por Carabineros.

Ramírez ha recibido apoyo en redes sociales por su accionar.