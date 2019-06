Crudo relato de mujer que le cortaron dos dedos luego de negar un beso

Mirza Ojeda, la mujer recordó uno de los episodios más impactantes de su vida, pues su vecino le cortó dos dedos, luego de que ella se negara a besarlo.

La mujer conversó con el matinal de TVN, "Muy Buenos Días" donde contó que hace un par de días recibió a su vecino del sector de las Chalcas en Puerto Montt. "Siempre me envió solicitudes de amistad. Un día yo le acepté la solicitud, que fue cinco días antes” expresó Ojeda.

“Me contactó, me dijo que lo invite a mi casa a tomar mate”, agregó.

Luego detalló que “Llegó como a las 21.00 con unas papas para compartir con mis hijitos”, pero luego todo cambiaria para Mirza, pues cuando sus hijos se fueron a dormir el víctimario empezó a sobrepasarse.

Ojeda relató que “comenzó a sobrepasarse. Me quería besar y yo no quise. Empezó a insistir, y yo nada. Siempre le dije que era como amigo. De tanto que intentó pasarse yo lo eché de mi casa y se fue”.

“Vi a dos personas, él con su sobrino. Sentí un golpe en la cabeza y no sé cuánto tiempo habrá pasado. Desperté y me faltaban dos dedos, tenía la muñeca hecha pedazos”, añadió.

En esta misma línea, aseguró que “pensé que me había atacado con un machete. Ni siquiera alcancé a ver con qué me atacó. Después me dijeron que era un hacha”.

Finalmente, Mirza explicó que su hijo de 11 años le salvó la vida, tras llamar a la policía y además le ayudó para detener el sangrado.