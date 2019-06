Colegio de Profesores dijo que manifestantes quemados con bombas molotov no eran parte de la marcha

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se desmarcó de los incidentes en la marcha a la que convocó el magisterio esta jornada, en la que dos estudiantes resultaron heridos con bombas molotov.

“Nos parece muy mal que haya ocurrido una situación de ese tipo. Nosotros nunca hemos estado a favor de la violencia. Ellos no eran parte de la marcha. Alguien encapuchado o con una bomba molotov no es parte de la marcha”, dijo Aguilar.

El presidente del Colegio de Profesores, dijo desconocer quiénes son los jovenes que resultaron quemados, si eran de algún grupo o infiltrados. “No podemos descartar que haya gente interesada en manchar nuestra marcha. No lo sabemos”, añadió.

Sobre los manifestantes que provocaron desordenes en la marcha, el presidente del Colegio de Profesores, aseguró que “no eran parte de nuestra marcha, no fueron invitados por nosotros y no fueron bien recibidos por nosotros. Cada vez que los profesores veían a alguien que no era parte de la marcha nuestros colegas los corrían”.

“Desmentimos que sean profesores o parte de la marcha porque no corresponde al comportamiento nuestro. Nosotros nunca vamos avalar acciones de violencia o actuar a cara encapuchada”, aseguró.

Aguilar además criticó lo que calificó como un actuar “desproporcionado” de Carabineros y dijo que los manifestantes fueron reprimidos por culpa de un grupo “marginal” de personas que realizaron disturbios.