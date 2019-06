Juanchi Baleirón, voz de Los Pericos: “Nos gusta renovar y refrescar, pero ponernos a jugar a que somos traperos quedaría como ridículo”

A sus 54 años, 32 como integrante de Los Pericos, Juanchi Baleirón -vocalista de la banda- no se ve cantando trap o reguetón. Aunque la agrupación siempre ha cultivado un sonido que va del reggae hacia lo bailable, el argentino le deja esos géneros a las nuevas generaciones.

“Ponernos a jugar a que somos traperos, quedaría como muy ridículo”, dijo a hoyxhoy la voz de Los Pericos, que estarán hoy en el festival La Llama, en el Movistar Arena, y mañana en el Club Chocolate, en un show que han bautizado “a la carta”.

Bajo esa modalidad, la agrupación le pidió a sus fans que votaran en sus redes sociales por las canciones que quieren escuchar mañana. “Nos pareció un detalle lindo, siendo que históricamente Chile siempre ha tenido una respuesta buena con nosotros”, explicó Baleirón.

Fundada en 1986, la banda debutó al año siguiente con “El Ritual de la Banana”, álbum que marcó el inicio de 32 años de carrera ininterrumpida; pese a la salida de su exvoz, El Bahiano, en 2004, y a la muerte en 2013 del saxofonista Horacio Avendaño.

De hecho, actualmente se encuentran trabajando en un nuevo disco, según adelantó el propio vocalista.

Es algo extraño, porque es muy difícil de comparar con alguien que no ha sido nunca Perico. Toda mi vida he sido Perico y es una hermandad, una familia, un grupo familiar muy numeroso. Es una elección de vida también, seguimos eligiendo estar juntos y divertirnos. Si bien trabajamos y somos profesionales, no deja de haber algo lúdico, de seguir siendo niños al estar en una banda, una sana inmadurez.

Me parece genial. Lo que sucede con el trap y los ritmos urbanos es algo que en algún momento iba a suceder, era cuestión de que Latinoamérica encuentre ese vehículo. Hoy es el trap y genera algo muy especial, una identificación muy fuerte con las nuevas generaciones. Y aunque quizás yo no escuche mucho, sí lo hace mi hijo. Sin embargo, aprendo mucho, sobre todo de cómo llegan ellos, que no llegan a través de una compañía discográfica, llegan de boca en boca y eso es lo más fuerte que tiene para mí este movimiento. Hoy todo ha cambiado, la definición de éxito, la llegada al público, ya no es como antes, hoy es totalmente diferente, transversal y celebro eso.

Siento que si me pusiera a jugar con esos ritmos hoy me quedaría como que me pusiera la ropa que se ponen ellos, ridículo. Yo tengo que hacer lo que soy yo, somos Pericos. Hay que renovarse, refrescarse y agarrar cosas que son parte del sonido de Pericos. Creo que nos gusta eso, renovar y refrescar, pero ponernos a jugar a que somos traperos, quedaría como muy ridículo. Es de una generación, es de un momento. Hay que aprender de ellos de cómo se han ligado a su público y no necesariamente copiar un ritmo.