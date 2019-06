Inesperada respuesta a famosa twittera nacional se termina viralizando

La red social de Twitter se ha convertido en una verdadera "plaza pública", generando situaciones como la protagonizada por el nuevo y joven Presidente de El Salvador Nayib Bukele, quién recientemente saltó a la fama internacional por despedir vía Twitter a un ministro de su país.

Otro ejemplo en como el mundo está tomado un nuevo giro hacia este espacio, con los reconocidos tuiteos del Presidente Donald Trump, que han llegado a generar oscilaciones en las bolsas globales, así como cambios y repercusiones de múltiples niveles en el escenario interno y externo de los Estados Unidos.

Pero en una dimensión mucho más pequeña e infinitamente más irrelevante, nos encontramos con casos nacionales como este, pero que terminan llamando la atención de nuestra comunidad internauta y sirven también para aprender sobre como manejarse en estas complejas tierras que son las redes sociales.

El caso que se ha viralizado esta jornada involucra a la reconocida @CarmenTuitera (Carmen Castillo), quien promocionando sus productos tuiteó "Stickers para el auto ?? con todo en #Concepcion hasta el domingo", mostrando una imagen de los mismos. Ante esto otra usuaria, @Kurkovein, respondió al tweet señalando "Como diseñadora solo puedo decir..... dios nos libre".

La vuelta de mano de @CarmenTuitera no se hizo esperar, y le escribió un corto pero demoledor "Tu carrera no te da superioridad", ahora, la respuesta final de @kurkovein definitivamente era algo que no se esperaba, y fue otro usuario, @Cristianafvalen, quien le tomó un pantallazo transformado de paso esta discusión en viral.