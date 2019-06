Colegio Médico criticó llamado del Minsal a vacunarse sin claridad en el stock: “empieza a crearse histeria colectiva”

Izkia Siches, presidenta Colegio Médico, lamentó esta mañana la situación que se está viviendo en el país producto de los contagios y muertes de la influenza durante este 2019. “Es un mensaje que estuvimos conversando con el Ministerio de Salud porque nosotros los apoyamos en la campaña de influenza y la gente nos empezó a responder por las redes sociales del colegio que no quedaba stock de vacunas. Nuestros generales de zona hicieron un levantamiento a nivel nacional y efectivamente hay muchos centros que no tienen vacunas y algunos centros que vacunaron a población que no estaba en el público objetivo”, dijo en entrevista con Radio Universo.

“Creo que la señal igual es compleja porque empieza a crearse esta histeria colectiva y la gente llega a los centros asistenciales a pedir vacunas porque el subsecretario y la subsecretaria llaman a vacunarse siendo que no hay stock”, advirtió. “Entonces afinaría un poco más el punto y le explicaría a las personas que ya hay más pool (de vacunas) circulante, que la vacunación efectivamente era en marzo y que el próximo año intentemos vacunarnos en las épocas que precisan y que los empleadores puedan también participar en esta etapa”, señaló Siches.

La presidenta del Colegio Médico explicó que “hay stock pero está en la unidades de frío de los distintos Cesfam del país y lo que han hecho es tomar eso y redistribuirlo, pero focalizando en los pacientes crónicos menores de seis años y adultos mayores, que es donde menos ha tenido cobertura el programa de vacunación. Y ahí aparecen otras personas en los grupos de riesgo que obviamente van a llegar a los centros asistenciales a pedir vacuna, por eso creo que deberían haber sido más explícitos”.

Consultada por la alarma que ha generado el tema, respondió que “los casos fatales han ido demostrándole a la población que la campaña no era porque no queríamos que se resfriaran, sino porque efectivamente sobrecargan los sistemas sanitarios. Pone en crisis todo el sistema de salud, recordemos cuando fue la epidemia AH1N1 que no quedaban camas UCI en Chile. Ayer se utilizó el último ECMO del país. La capacidad sanitaria del país tiene límites y hay formas de prevenirlas pero no hemos logrado llegar con ese mensaje en los tiempos adecuados”.

También lamentó que “a cuatro o siete semanas del peak de influenza tenemos poco margen de acción (…) hay que planificar mejor (…) y recordar a las personas que hay que vacunarse en los tiempos más precoces”.