Senado aprobó en primer trámite la Ley del Cáncer

La tarde del miércoles, la comisión de Salud del Senado aprobó en su primer trámite constitucional, la Ley del Cáncer.

La iniciativa busca crear un marco de normas que permitan desarrollar planes y programas para enfrentar la enfermedad.

El debate, según informó El Mercurio, estuvo marcado por la tensión entre el Ejecutivo y los parlamentarios opositores a raíz de los recursos destinados para la iniciativa, lo que provocó el aplazamiento de la discusión y también la postergación de la reforma a las isapres.

Finalmente, tras una sesión que falló por falta de quorum, en dos reuniones y se aprobó con un compromiso de financiamiento por $ 20 mil millones anuales.

En el debate que sigue se espera que se revisen otros aspectos, como el acceso a tratamientos oncológicos que no estan contemplados ni en el AUGE, ni en la Ley Ricarte Soto.

La senadora Carolina Goic (DC), sin embargo, apuntó que “hoy fuimos forzados a votar por una Ley Nacional del Cáncer que no tiene recursos, que no resuelve nada y que será letra muerta porque no hay un peso más respecto a lo que teníamos ayer. ¿Qué más debemos esperar para que sea prioridad y se entreguen los recursos que garanticen el tratamiento a las personas que sufren cáncer”.