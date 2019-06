Goic reclama a Piñera “promesa incumplida” en financiamiento por ley del cáncer

“Ayer en Chile, de cáncer, murieron 71 personas más. O sea, si uno sigue las estadísticas, son tres personas por hora que mueren en nuestro país de cáncer. Hay 71 familias junto con Javiera (Suárez) que lloraron la pérdida de un familiar o de una persona querida y eso nos tiene que movilizar porque al menos una de esas tres personas se podría salvar si tuviera acceso a un tratamiento oportuno, si tuviera el diagnóstico precoz”, dijo esta mañana la senadora DC Carolina Goic para realzar la urgencia de que la ley del cáncer anunciada por el Presidente Sebastián Piñera tenga el financiamiento asegurado.

“Esto tiene urgencia, es lo que uno reclama con tanta fuerza. En esto no podemos seguir esperando, tenemos que sacar una Ley que permita un cambio sustantivo en cómo abordamos el cáncer en nuestro país”, agregó. “El reclamo es que la Ley aún no tenga presupuesto. El presidente firmó la Ley del Cáncer, todos estábamos felices y aplaudimos porque dijimos: lo logramos, logramos tener una Ley en discusión, una ley por la que trabajamos tantos años, pero esa Ley sin financiamiento es letra muerta”.

“Entonces uno dice cuántos más tienen que pasar para que como país en esto entreguemos recursos que no son cuantiosos y que están, que podemos disponer. El día de ayer, tuvimos que aprobar la ley en esta etapa de tramitación saliendo de la comisión de Salud, pero no somos los parlamentarios los que podemos designar el presupuesto. Necesitamos que eso venga firmado por el ministro de Hacienda, por el Presidente de la República”, agregó en entrevista con Radio Universo. “Yo reconozco lo que ha hecho el ministro Santelices, hay un bonito diseño del Plan Nacional de Cáncer, pasamos de 7 centros oncológicos a 18 a lo largo del país, pero si no garantizamos permanencia en ese financiamiento, si va a depender de la pelea que hacemos en el presupuesto año a año, eso es demasiado riesgoso, no está cumpliendo el objetivo de la Ley”.

“Y lo más importante, no solo financiamiento de infraestructura o equipamiento –que en eso avanzamos-, si no el cómo aquellos cánceres que hoy día no tienen cobertura en el auge o en la ley Ricarte soto, pueden tener financiamiento”, reclamó.

“Yo creo que el Presidente desde el momento en que firmó la Ley sabía que eso implicaba recursos. Ayer revisábamos la promesa que le hizo a las familias del país y señalaba que las familias podían estar tranquilas que iban a tener acceso al tratamiento y uno dice acá cuál es el cambio, esa promesa es incumplida. Mi llamado es al Presidente a completar la tarea, es él quien puede destinar los recursos para la ley del cáncer y hagámoslo ahora. Cuando cada hora mueren tres personas, nosotros no podemos esperar que la legislación avance un poquito’. Saquemos esto adelante: si en el diseño está bien, lo que hace falta son los recursos”.