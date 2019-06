Ministra Plá anuncia plan piloto para instalar tobilleras electrónicas en el país

“La semana pasada fue un equipo de (los ministerios) Sernameg, la Segpres y Justicia a Buenos Aires y Mendoza a mirar cómo está funcionando el centro de monitoreo de medidas cautelares, que son para extrema violencia, y trajeron información muy importante. Argentina nos ayudará a implementar el sistema porque es un sistema que requiere especial precisión para no generar en la víctima una falsa seguridad. Esperamos tener un piloto pronto en alguna región del país”, anunció esta mañana la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

“La gente lo conoce como tobillera electrónica, pero estamos evaluando si la víctima y el agresor tienen que tener un dispositivo, así que estamos evaluando eso y también imitando el sistema que se está aplicando hoy en Argentina”, dijo en Radio Universo. “Una vez que tengamos el tema técnico resuelto, el Gobierno le pondrá urgencia al proyecto de Ley porque necesitamos un sistema que funcione a la perfección: que proteja a la víctima, que persiga al agresor y además tiene que haber un centro que cautele lo que está pasando y haga las alertas necesarias y avise a la policía porque no sacamos nada con tener monitoreada a la víctima si no somos capaces de rescatarla”.

Plá aclaró que se deben estudiar los aspectos técnicos y legales para determinar el mejor modelo a implementar en el país, que aseguren el cumplimiento de las órdenes de prohibición de acercamiento a la víctima. Esto, debido a que una de las principales debilidades del sistema actual radica en que no hay una manera eficiente de fiscalizar y hacer cumplir esta medida cautelar.

Uno de los aspectos a resolver es si las tobilleras pueden ser implementadas vía decreto o a través de una ley. “También hay dudas desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que estamos monitoreando a imputados entonces hay algunos especialistas que dicen que si aún no se comprueba el delito, una persona no puede ser objeto de seguimiento” de este tipo, aclaró. “Nosotros creemos que tenemos que avanzar con la Ley -que está en segundo trámite- una vez que tengamos resuelto lo operacional y me parece muy importante que tengamos el monitoreo de la medida cautelar también cautelado en una Ley de la República”. “Espero que el Plan Piloto parta pronto y lo anunciaremos con mucho optimismo”, concluyó.

Sobre los casos conocidos el fin de semana pasado, donde hubo dos femicidios y posterior suicidio del atacante, la ministra señaló que hay “un dato muy desconocido: aproximadamente el 50% de los femicidas se suicida en Chile y el mundo… En segundo lugar ¿quién se hace cargo de los niños? Eso es competencia del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de la Infancia. Para empezar el cuidado lo asume un familiar directo, los abuelos (casi siempre maternos) después el tribunal sentencia el cuidado personal, en segundo lugar el Sename tiene espacios externos de apoyo psicológico y acompañamiento a los niños que enfrentar situaciones de esta naturaleza, pero ningún tratamiento por muy sofisticado que sea borrará esa huella o esa historia, lo que hay que hacer es enseñarles a vivir con ese profundo dolor y que sean adultos que condenen siempre la violencia”.

“Nosotros en el Sernameg tenemos una coordinación constante con la Subsecretaría de la Infancia y con el Sename respecto de estos niños y también de muchos niños que viven en casas de acogida con su mamá. Tenemos más de 40 casas de acogida en Chile, con ubicaciones reservadas porque tienen medidas de protección y las mujeres que están ahí y tienen hijos menores de 12 años viven allá, también hay una oferta pública para ayudar a transitar a esos niños”, agregó.

“Tenemos que consolidar una política en contra de la violencia a la mujer que no solo tiene que ver con la mujer sino también con su entorno. Hemos avanzado harto como país los últimos años, pero todavía hay mucha experiencia en otros países que evaluamos implementar, incluso en Argentina que va pasos más adelante que nosotros como país”.

“Los femicidas hoy pueden tener la pena más alta que es perpetua calificada, que significa que recién después de 40 años de prisión, la persona puede pedir la libertad condicional, o sea, prácticamente imposible. Lo que sí, nosotros vamos a iniciar un estudio de cada una de las víctimas de femicidio desde que se promulgó la Ley del 2010 hasta ahora y uno de los elementos que vamos a estudiar son las penas que han cumplido los femicidas que han sobrevivido a su propio crimen”, puntualizó. “Se supone que todos deberían estar cumpliendo una pena porque el piso mínimo para los femicidios son 15 años, pero es importante que veamos caso por caso y también queremos tener antecedentes a otros elementos que rodean a un femicidio que son muy importantes para tener en cuenta y poder modificar leyes y políticas y prevenir de mejor manera”.