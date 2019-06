Tras cuestionamiento en despacho en vivo en el matinal de Mega explicaron el TPP11

José Miguel Viñuela ayer realizó una transmisión en vivo desde las calles de Maipú para conocer las impresiones de la gente tras el triunfo de la selección chilena en la Copa América de Brasil y para registrar las bajas temperaturas de la mañana. En el momento una joven expresó su descontento con la programación de los matinales.

"Aguante los profesores, las profesores, aguante los estudiantes, abajo los matinales que solo nos envenenan la cabeza”, dijo la transeúnte que luego le preguntó a José Miguel si sabía lo que era el "TPP11". Él respondió que no y hoy en el estudio expresó su postura

"Noté un dejo de rabia en ella contra los medios de comunicación. Finalmente, por no darle cierta cobertura a cosas que a juicio de ella son importante como el TPP. Nosotros tenemos una labor periodística también en este programa, obviamente que uno se tiene que informar de muchos tópicos que vamos a tocas. Sin embargo, vienen expertos a explicar”,comentó el animador.

"Yo puedo manejar muchos temas, pero honestamente el TPP no lo manejo. Me metí a revisar anoche, pero aún así hay tópicos que son bien complejos”,reflexionó.

Roberto Saa,editor de economía de Ahora Noticias, estuvo presente en el set para referirse al tratado comercial y comentó la crítica a las temáticas matinales. "Quiero tomarme una licencia para decir que encuentro que lo de ayer de la chica que entrevistaste lo encuentro de una injusticia enorme,terrible,porque primero la chica decía me cargan los matinales,son pura farándula (...)le preguntas si ha visto el Mucho Gusto y dice que no, cómo puedes criticar algo que no has visto",detalló.

Y no se quedó ahí. "En este mismo plato estuvimos hablando por más de 2 horas del tema que preocupa a los chilenos según la encuesta CEP, las malas pensiones. Yo he venido a hablar de economía, créditos, hay un slogan y una frase hecha".

Otro panelista que quiso abordar la polémica fue José Antonio Neme. "Primero ella tiene derecho a tener la opinión que quiera, del programa que quiera (...) Creo sí que su opinión tiene una cuota de sesgo,ella asume que toda la gente que ve el programa es ignorante. No quiero subestimar a la gente en la casa. En la función de un matinal caben muchas cosas, esto no es Stanford, acá no radica la obligación de educar a las personas (...) Me parece que en su opinión habían muchas cosas, unas ciertas y otras no tanto".

Neme también aprovechó de referirse al tratado comercial. "Respecto al tratado parece que ella está alineada con Donald Trump que considera que el tratado es pésimo. De hecho, se salió del tratado que tiene aspectos interesantes que refuerzan el mercado común y otros con los que hay que tener cuidado".