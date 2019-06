Gobierno defendió a Mañalich por dichos sobre Ley del Cáncer: "Hay una crítica que no se condice con la realidad"

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, respondió por los cuestionamientos a los dichos de su par de Salud, Jaime Mañalich, quien calificó de "ignorantes" a quienes solicitan aumentar el financiamiento para la Ley del Cáncer.

Pérez, consultada sobre si las palabras del ministro de Salud difieren del ánimo dialogante que ha dicho tener el gobierno, dijo que "lo que nosotros señalamos y, no nos quedemos en las palabras, vámonos al fondo, por primera vez la Ley del Cáncer tiene un presupuesto para abordar los requerimientos que la ley contempla, de más de un 60% que en los gobiernos anteriores y eso es algo que tiene que reconocerse".

Cuando permanentemente se escuchan críticas de que nuestro gobierno no atiende a los problemas reales de la ciudadanía, sin duda que indigna, cuando no se condicen con la realidad y en este caso en particular no solamente sacamos adelante la Ley del Cáncer, sino que hemos presupuestado recursos para el próximo año", apuntó la ministra Secretaria General de Gobierno.

"Más allá de las palabras, nosotros vamos al fondo: aquí hay una crítica con respecto a la ley del cáncer que no se condice con la realidad", indicó la portavoz gubernamental.