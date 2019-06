Las Condes realizó primera ronda “encubierta” con menor de edad y no sancionó a locales que le vendieron alcohol

“Efectivamente se hizo una ronda experimental el sábado en la noche a cinco establecimientos comerciales en Las Condes. El resultado fue que en tres locales se vendió bebidas alcohólicas y dos locales donde se le negó la venta al menor”, informó esta mañana el concejal de Las Condes, Felipe de Pujadas, en Radio Universo. “Fue una cuestión voluntaria del menor y de su familia, cuestión que obviamente al Concejo Municipal le sorprendió porque el día jueves pasado se había recomendado al alcalde no innovar en esta materia por las razones que han aparecido en la opinión pública, la protección de los derechos del menor, su seguridad, la posible afectación a un bullying posteriormente de parte de sus pares, y por lo tanto se le recomendó al alcalde (Joaquín Lavín) no innovar en esa materia”.

El concejal agregó que la idea es “avanzar en una ordenanza que sancione drásticamente la venta de alcohol por parte de los botilleros y los minimarket cuando estos no pidan el CI”. “Vamos a innovar en esa materia y este día jueves tenemos una comisión especial para incorporar en nuestra ordenanza municipal una norma clara que establezca que se le debe pedir el CI a las personas que presumiblemente son menores de edad. Y así mismo vamos a instar por medias que tengan que ver con la fiscalización adecuada de esa ordenanza, cámaras de vigilancia entre otras medidas”.

También precisó que los concejales se enteraron de esta primera “misión encubierta” - como las llamó Lavín- de forma tardía, pese a que le habían dicho al edil que no siguiera adelante con la iniciativa: “probablemente el alcalde y su equipo ya tenían tomada la decisión de avanzar en esto”. Según De Pujadas, el alcalde les señaló que fue la familia del joven la que se ofreció de forma voluntaria para realizar la fiscalización y que la autoridad “accedió de forma experimental”.

“La realidad demuestra que hay venta de alcohol a menores de edad en botillerías y minimarkets en la comuna de Las Condes y obviamente que esto no se va a volver a repetir. Eso es un compromiso del alcalde, es un acuerdo del concejo municipal, esto no se va a volver a repetir. Primera y última vez porque es dañino para los jóvenes pero sí vamos a ejercer medidas muy drásticas y muy fuertes contra aquellos empresarios y dependientes que venden alcohol a menores de edad”, señaló.

De Pujadas confirmó que los locales “no fueron denunciados” pese a haber constatado la falta que implica una denuncia obligatoria al Ministerio Público que de no hacerse, constituye otra falta denominada omisión de denuncia. “Lo que sé, lo que conozco es que la familia pidió que no se hiciera una denuncia en el acto de esta materia. Lo que sucede es que para haber denunciado tendría que haber existido fiscalización in actum del local y la familia pidió que eso no se hiciera, justamente por las razones que estoy dando que tienen que ver con la protección de los menores. Tú comprenderás que si se llega a saber la identidad de un menor que ha hecho una denuncia en un local de establecimiento de alcoholes, no solamente puede sufrir una agresión de parte del establecimiento o de los dependientes, sino que también va a sufrir -obviamente- un acoso y un eventual cyberbullying de parte de sus pares. Eso hay que evitarlo”.

Según informó Radio Universo, desde el municipio se señaló que el procedimiento fue grabado desde el automóvil del padre del menor, quien los trasladó en todo momento y que en el vehículo también estuvo presente un funcionario municipal.

Consultado por los locales donde se vendió alcohol, De Pujadas informó en la entrevista que fueron “dos cadenas de minimarket, uno es Oxxo y otro Ok Market, y una botillería en el sector de Los Domínicos”. Explicó que esa fiscalización debiera haber sido en el acto de parte del funcionario y haber pasado un parte, haciendo mención expresa de quien vendió y a quien se le vendió. “Y en ese momento en el parte aparece la identidad del menor a quién se le vendió alcohol. Entonces la familia pidió que eso no ocurriera. Frente a esos dos valores, la denuncia in actum o la protección del menor, yo me quedo con la protección el menor, eso sin duda”.

“Eso no significa que estos botilleros y estos establecimientos comerciales no vayan a ser citados a la municipalidad para reconocer el tema”, agregó. “Lo importante es que más allá de la reprimenda que se les puede dar, es que nosotros logremos un acuerdo social con los botilleros, los minimarket con las medidas que vamos a tomar para que esto no ocurra. (…) El alcalde informó que van a ser citados”.

El concejal destacó “que hay un compromiso que esto no va a volver a ocurrir y se van a tomar otro tipo de medidas y en definitiva, lo que recomendó el concejo, es dictar una ordenanza y eso fue acogido y se va a analizar (mañana)”.