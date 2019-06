Joven herido al lanzar molotov es estudiante del Instituto Nacional y recinto adelantó las vacaciones

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que el manifestante que resultó herido al manipular una bomba molotov resultó es alumno del Instituto Nacional y que se le aplicará la ley Aula Segura. Además anunció que se adelantarán, a partir de mañana, las vacaciones en el establecimiento.

Alessandri dijo que el joven resultó con heridas menos graves y, justificó el ingreso de Carabineros al establecimiento. "Debe entrar (Carabineros)a buscar a este alumno que es un delincuente", dijo el alcalde de Santiago.

Sobre el adelantamiento de las vacaciones, Alessandri dijo que la medida fue consultada con la Seremi de Educación y con la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar. El período, dijo el alcalde de Santiago, se utilizará para tomar medidas alternativas, como reforzar los ingresos al establecimiento o instalar cámaras de seguridad.

"Dónde están los apoderados. No es un externo, no es un infiltrado. Yo los he notado ausentes", dijo el alcalde.

Alessandri además justificó el ingreso de las FF.EE. de Carabineros al recinto, las que dijo, entraron "a las salas buscando al alumno. "Apoyo a Carabineros en forma irrestricta" dijo el alcalde, quien además descartó que los policías hubiesen lanzando gases lacrimógenos en las salas de clases.

"¿Hay alumnos lanzando bombas molotov y Carabineros tiene que sentarse a esperar?" dijo el alcalde, quien añadió que "estos eran terroristas".

"Esperamos que jóvenes como los de hoy no vuelvan a clases", planteó Alessandri sobre el futuro de los implicados en el hecho.

El alcalde de Santiago llamó a los estudiantes del Instituto Nacional "a que retomemos el diálogo". "Tuvimos una reunión hace dos semanas, muy auspiciosa, pero no nos cumplieron en nada".