Subsecretaria Daza aseguró que hoy ya "no tiene mayor implicancia vacunar" contra la influenza

A una semana de la "histeria colectiva" desatada por el llamado de las autoridades a vacunarse, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cambió el tono y dijo que el peak de la influenza ya pasó.

"Quiero aclarar algunos puntos, hoy día tenemos una muy buena cobertura de vacunación contra la influenza, nunca habíamos llegado a los números que tenemos hoy día" dijo esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en alusión a lo ocurrido la semana pasada cuando en decenas de consultorios se generaron filas y reclamos por la falta de stock de vacunas contra la influenza tras un llamado de las autoridades a vacunarse durante el fin de semana antepasado.

De hecho, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, criticó ese llamado de las autoridades a vacunarse cuando no había claridad del stock de vacunas, lo que –según ascusó- causaba la "histeria colectiva" en la población.

Fue el domingo 3 de junio cuando el entonces ministro de Salud, Emilio Santelices, juntos a los subsecretarios Paula Daza y Luis Castillo, realizó un llamado a vacunarse, explicando que "este año tenemos un tremendo desafío porque, de acuerdo a las tendencias que hemos comenzado a observar, en particular en estas últimas semanas, hay un aumento de la presencia de virus; (…) si bien estamos cumpliendo y llegando a la meta proyectada de vacunación, existe un grupo en particular que son las personas mayores (…), grupo en que no han alcanzado las metas", añadió. "Dada la magnitud y la forma en que se está presentando hoy día la influenza creemos necesario hacer este llamado a completar la vacunación". Ese mismo día, Daza dijo que "es un año bastante más crítico que años anteriores y por eso el dicho 'más vale prevenir que curar' es más importante que nunca. La circulación viral no solamente se ha adelantado, sino que el virus que anda circulando tiene mayor gravedad y los servicios de urgencia han aumentado en relación al año anterior en más de un 50%".

Sin embargo, esta mañana la subsecretaria cambió el tono y en entrevista con Radio Universo señaló que lo ocurrido la semana pasada fue “temor”. “La verdad que la campaña de vacunación partió en marzo, nosotros ya estamos ad-portas de terminar, la campaña dura dos meses, partimos el 15 de marzo y dijimos en marzo que esta campaña de vacunación va durar dos meses o hasta que alcancemos el 85% o lo que alcanzamos el año pasado que fue el 86%... la verdad es que ya estamos alcanzando el 87%”, señaló. “Y por qué ya la verdad que no tiene mayor implicancia vacunar, porque el virus influenza ya está en su peak pero empieza a bajar y la vacuna recién empieza a hacer efecto después de dos o tres semanas. La verdad es que la gente debiera irse a vacunar cuando parte la campaña, ojalá en marzo”.

Daza aseguró que “stock siempre hemos tenido” y explicó que las vacunas se envían a los consultorios desde el nivel central, desde los servicios de salud a la atención primaria, a los consultorios y es ahí donde no siempre están las condiciones para mantener las cadenas de frío de un gran número de vacunas, por lo que se van enviando semanalmente. “¿Qué pasó (la semana pasada)? Veníamos vacunando 22 mil personas diarias. Esto pasó solamente entre el lunes en la tarde y el martes (…) lo que pasó fue que se publicó que habían fallecido personas y de 22 mil duplicamos a 44 mil. Ese día por supuesto que los stocks vacunas en los consultorios no fueron esos días (sic) y al día siguiente se repusieron las vacunas. Así que stock hay, este año compramos más de 5.700.000 vacunas así que quiero dejar tranquila… Me preocupa más el VRS, el Virus Respiratorio Sincicial, de los niños que es el que está partiendo ahora”.