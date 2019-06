Hermana de alcalde de San Ramón y Manuel José Ossandón protagonizan dura discusión en matinal

12:19 Mónica Aguilera (PS), quien es además consejera regional de la comuna, le dijo al ex edil de Puente Alto, “no me grite, están hablando de la droga. Acá estamos todos contra el tema de la droga”.

Luego de las elecciones del Partido Socialista en la comuna de San Ramón, desde distintos frentes no se han dejado esperar los cuestionamientos al proceso. Ante esto, la consejera Mónica, Aguilera, hermana del alcalde, se defendió frente las denuncias por posibles irregularidades y vínculos entre políticos y narcotraficantes.

En conversación con el matinal “Contigo en la Mañana”, la consejera tuvo la oportunidad de cruzar palabras con Manuel José Ossandón, quien estaba cuestionando las elecciones del Partido Socialista.

“Aquí hay datos concretos, hay gente presa, hay un padrón abultadísimo. No puede ser que un 16% o el 20% de los socialistas vivan en una comuna, que haya un municipio que tiene 212 funcionarios que son militantes de un partido. ¿De qué montaje estamos hablando? Yo creo que aquí es un tema mucho más grave…”, lanzó el ex alcalde de Puenta alto.

Ante esto, la mujer indignada le contestó: “A ver, perdón… primero que todo, no me grite. Yo lo estoy escuchando súper claro, mucho rato. Están hablando de la droga. Todo lo demás. Acá estamos todos contra el tema de la droga, pero yo no voy a permitir que usted venga a acusarnos porque tenemos 200 funcionarios, porque no llegamos al 20%. Si investigamos en Las Condes, en Vitacura, hay un 65%. Empecemos a investigar. ¿Por qué San Ramón? ¿Por qué ahora? Yo invito al canal a que me invite a conversar al estudio y les muestro los datos duros. ¿De qué están hablando?”, cerró.

Luego de continuar con la discusión, la cual por cierto a ratos se tornó muy acalorada, el animador Julio César Rodríguez quiso salir del paso y ante las acusaciones hechas por Aguilera por no invitarla a ella al estudio le respondió, “Mónica, no nos amenace”.

Anteriormente la mujer había dicho a Ossandón que “ustedes los están metiendo. Usted está acusando al municipio, a mi hermano. ¿Usted cree que porque es senador yo no me puedo defender?”.

Finalmente y luego de la intervención de los panelistas del matinal, se terminó la entrevista y se comprometieron a invitarla en otra ocasión al estudio.