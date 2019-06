[VIDEO] El acalorado round entre Daniel Jadue y Polo Ramírez en Bienvenidos

El alcalde de Recoleta visitó el estudio de Bienvenidos para desmenuzar la actualidad y defender aquellas iniciativas por las que ha hecho noticia y muchas otras comunas han imitado. Además, no descartó asumir el desafío de una candidatura presidencial si es que el PC se lo pide. El edil estuvo cerca de una hora donde habló de todo.

Comentó que su hija opina de su labores en privado,ahora a la joven no le aproblema si se aventura en una carerra presidencial, pero una vez le dijo"no te doy permiso porque no quiero que te maten".

También admitió que hay muchas ideas que le gustaría copiar del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

La amena charla se acaloró cuando empezaron a hablar de situación en Venezuela.Consultado por si en el país existe una dictadura, Jadue respondió: "Si a mí se me hubiese ocurrido auto proclamarme presidente encargado, me habrían matado a los 5 minutos. Había toque de queda, un cerco comunicacional con la oposición. Guaidó se mueve por las calles libremente", dijo.

"En nuestro país hay una parte de la oposición que durante los últimos 30 años decidió nunca participar de la elecciones porque decían que eran un fraude, porque estaban hechas bajo la Constitución de Pinochet. ¿Eso invalidó alguna vez alguna elección?", agregó.

“Yo les quiero decir una cosa: ¿usted sabe a cuánto equivale en número la plata que ilegalmente Estados Unidos le ha requisado a Venezuela? A cinco presupuestos anuales de Chile”, indicó el alcalde.

“Osea, según usted, los problemas de Venezuela es de los gringos. Ese es el origen”, respondió Polo.

“No, no. Hay un gobierno que ha cometido muchos errores que yo, además, no tengo por qué defender al gobierno”, afirmó el edil. “¿Errores o abusos?”, replicó el rostro de Canal 13.

Jadue: Mire, en nuestro país se han muerto niños…

Polo Ramírez: Lleva a empatar todas las situaciones.

Jadue: Es que usted tiene una predilección ideológica por Venezuela. Nunca lo he visto hablando de Honduras, nunca lo he visto hablando de Palestina.

Polo Ramírez: Créame que yo no tengo ninguna predilección ideológica de nada. Usted no me conoce, además

Jadue: En Chile se violan los derechos humanos todos los días, asesinan dirigentes sociales en el sur, se mueren niños que no tienen servicio del Estado…