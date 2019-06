[VIDEO] Ministra de Educación fue increpada por profesora en pleno Cementerio General

14:27 Marcela Cubillos criticó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, asegurando que "no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio".

"Esa violencia e intolerancia es la que daña nuestra educación pública y no puede tener cabida en la formación de nuestros niños", escribió en su cuenta de Twitter la ministra de Educación Marcela Cubillos, refiriéndose a la insólita situación que vivió en el Cementerio General, donde fue increpada y grabada por una profesora.

En las imágenes que se hicieron virales, se escucha a una mujer criticando a la jefa de cartera, quien estaba en el lugar realizando una visita privada.

"Miren con quién me encuentro en el cementerio: Quien nos ha anulado todo este tiempo, quien no le importa la educación pública, quien no pone siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados", dijo.

Tras lo ocurrido, Cubillos insistió en que no era el lugar para este tipo de situaciones. "Fui sola hoy al Cementerio General y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio", concluyó.