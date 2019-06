El riesgo de contraer la influenza seguirá por próximas 6 semanas

Desde que se inició la campaña de vacunación contra la influenza para este año, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que el peak de las personas con este virus se registraría a fines de este mes, semana que comienza hoy. Sin embargo, expertos aseguran que aún restan seis semanas para la circulación del virus.

La infectóloga de la Red de Salud UC Christus, Katia Abarca, advirtió a hoyxhoy que “todavía nos quedan unas seis semanas de circulación del virus”, por lo que los cuidados no deben bajar luego de que haya pasado su momento más álgido.

Agregó que el público general, aquel que no está obligado a vacunarse, pero que vive con alguien del grupo de riesgo, sí debe inocularse. “Sobre todo si es el cuidador más cercano y está siempre en contacto con la persona de riesgo”, aseguró. Enfatizó que si se cuenta con los recursos, idealmente todos deberían vacunarse sin excepción.

Si alguien de la población general convive con una persona que tiene el virus las medidas de precaución se deben extremar. Cualquiera de las dos personas debe usar mascarilla al estar en contacto a menos de un metro de distancia y ambas personas deben lavarse constantemente las manos. “Eventualmente el medicamento que se usa para tratar la influenza se puede usar como de forma preventiva, pero eso debe estar sujeto a una evaluación médica”, especificó Abarca.

La médica salubrista del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, María José Díaz, indicó que el virus se contagia por las gotas de saliva infectadas que expulsa el paciente al toser o estornudar, y que entran en contacto con otras personas que están expuestas al virus. El periodo de contagio de la enfermedad comienza un día antes del inicio de los síntomas y persiste hasta aproximadamente siete días después.

Si las personas que no pertenecen al grupo de riesgo se contagian del virus, es probable que no tengan tantas complicaciones. “La población general también puede enfermar y a veces pueden tener síntomas bastante fuertes. Es menos probable, pero no imposible”, explicó Abarca.

Agregó que de igual forma este grupo puede presentar fiebre, varios días de malestar general, tos intensa por más de una semana y algunas complicaciones menos graves que los grupos de riesgo.

Las personas que realizan actividad física con frecuencia y tienen una alimentación saludable están menos expuestas a contraer el virus debido a su sistema inmunológico.

“Epidemiológicamente hablando, la evidencia sustenta que la mayoría de las personas (deportistas) que contrae influenza presentará una enfermedad leve, no necesitará de intervención médica de urgencia y tampoco tendrá riesgo vital”, dijo Díaz.

Agregó que en gran parte de los casos, la población sin riesgo por edad o enfermedades crónicas y con un buen estado físico logra sobrellevar la enfermedad sin complicaciones.

El enfermero a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Alonso Fuentes, dijo que la vacuna es un complemento de defensa a la propia respuesta de cada organismo, por eso en el caso de los grupos objetivos (niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas) se vuelve prioritaria la inmunización contra el virus.