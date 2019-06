Diputada acusa al Ministerio de Salud por muerte de niño con influenza en Puente Alto

12:43 Autoridad denuncia que el organismo no fue a vacunar al colegio del menor.

La diputada Natalia Castillo (RD) apuntó al Ministerio de Salud tras conocerse de un nuevo caso de muerte por influenza, esta vez de un niño de tercero básico del Colegio Alicante del Valle, de Puente Alto.

Según informó el sitio Puente Alto al día el colegio, a través de un email interno, entregó la información a la comunidad escolar, generando un profundo dolor el fallecimiento del alumno de iniciales P.F.

De acuerdo a información recabada, este sería el primer caso mortal por influenza en la provincia Cordillera durante este año.

Según informó Ahora Noticias, el pasado martes 18 de junio el menor presentó fiebre, pero recién fue diagnosticado el jueves 20 en una clínica. Posteriormente, fue y trasladado hasta el Hospital de Carabineros, en donde finalmente murió.

La tía del niño, Paola Fouere, señaló que su sobrino “no se había vacunado, no estaba en el grupo de riesgo. Ellos la quisieron comprar y no hay vacuna, ni en las clínicas más arriba la tenían. Entonces no estaba vacunado".