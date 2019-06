Habló el autor de las esculturas del Museo de Cera: “Puede que me ha quedado alguna mal pero eso es reparable"

Rómulo Aramburú, autor de las esculturas del polémico Museo de Cera de Las Condes, se refirió a las críticas que han recibido algunos de los personajes, revelando que ha sido “un sueño transformado en una pesadilla”.

En entrevista con Radio Zero, el artista aseguró que “las críticas han sido terribles. Detrás de esto ha habido un tremendo esfuerzo y la gente se cuelgue y se burle. Es una pena. Lo encuentro insólito”.

Además, reparó que nunca había tenido este tipo de críticas. “Por eso me afecta tanto (…) Puede que me ha quedado alguna mal pero eso es reparable. Me llama la atención que alguien crucifique a una persona por unas pocas fotos”, replicó.

Y sobre cómo se fraguó la idea del museo, aseguró que se asoció con varias personas “y fue así como la Municipalidad de Las Condes se interesó en la propuesta”.