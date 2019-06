Ex polola de Felipe Rojas: "Él me amenazó con matarme, que no le costaba nada hacerlo"

12:00 Luego de ser entrevistada, la mujer aseguró que no fue ella quien habló con la Fiscalía: "No fui yo quien llamó. No sé si pudo haber tenido otra polola después de mí", agregó.

“Lo denuncié por violencia, pero no quiero entrar en detalles (…) Él me amenazó con matarme, que no le costaba nada hacerlo. Que no le costaba nada conseguirse una pistola y venir y matarme a mí, a mi hermana y a mi mamá”, este es parte del relato que entregó quien sería una expareja de Felipe Rojas, refiriéndose a la relación que tuvo con el ahora principal sospechoso del crimen de Fernanda Maciel.

Según consignó La Cuarta, fue el matinal Hola Chile de La Red, quienes entrevistaron a la joven identificada como María. “Él es violento, él es así”, agregando que su denuncia no tuvo consecuencias. “No me hizo nada grave, no me mató, entonces no me iban a tomar en cuenta como algo grave”, comentó.

Además aseguró que la detención de su ex es algo que no le afecta. “Esto se acabó hace mucho. Pero no me sorprende, yo creo que él es culpable de todo esto. Porque si no le costaba hacerlo conmigo, por qué le costaría con otra persona”.

Asimismo, fue consultada sobre si ella habría delatado supuestamente a su ex ante a la Fiscalía.

“Yo no tengo nada que ver, no hablé con fiscalía ni con nadie, no fui yo quien llamó. No sé si pudo haber tenido otra polola después de mí (…) Ojalá que lo puedan considerar culpable, que se pudra en la cárcel. Aunque dudo que la justicia haga lo que corresponde, probablemente le van a dar tres años, va a volver a estar libre y quizás qué va a volver a hacer”, remató.