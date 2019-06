[VIDEO] Abogado Claudio Rojas: "La familia de Felipe Rojas tiene que estar sí o sí metida en todo esto"

El abogado Claudio Rojas, panelista de Hola Chile entregó su visión sobre el crimen de Fernanda Maciel y la situación en que se encontraría la familia de Felipe Rojas, cercanos al inculpado.

"A mi gusto por todo lo que he visto y he sabido , la familia tiene que estar sí o sí metida en todo esto. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe en sus casas que no tienen respecto a la relación que existía entre la familia de Felipe y la de Paola, no solamente respecto de Fernanda. Recordemos que son vecinos bastante cercanos, el tema va mucho más allá a un simple conocimiento. Tampoco me puedo tirar más alla pero claramente un área investigativa muy potente es la familia de Felipe", señaló.

"La familia de Felipe es una línea investigativa que va a reventar ahora, según el abogado los familiares del inculpado podrían haber mentido en sus declaraciones por lo que serían encubridores del crimen de la joven.