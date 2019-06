Jefe de Migración al Servicio Jesuita a Migrantes: “incentivan” ingreso irregular y su política es “irresponsable”

12:01 Alvaro Bellolio, jefe de Migración del Ministerio de Interior, dijo que "antes el mismo INDH y el SJM no hizo nada cuando había ciudadanos haitianos llegando en avión, por la noche, con un sobre cerrado, con billetes… los dejaron botados en las calles vendiendo Súper 8 en todas las esquinas. ¿Y dónde estaban esas dos organizaciones en esos minutos?”.

“Lo que ha pasado en Colchane y Chacalluta es que efectivamente los migrantes, todo el mundo sabía que no tenían la intención de turismo, para ellos era muy difícil documentar la intención de turismo y uno recuerda un poco lo que pasó con los ciudadanos haitianos el 2016-2017 que se generó una situación bastante compleja y se trató de establecer este proceso más ordenado para que los extranjeros, especialmente los venezolanos, llegaran a Chile con RUT y con visa y con eso se insertan mucho más rápido en la sociedad”. Así explicó Alvaro Bellolio, Jefe de Migración del Ministerio de Interior, la situación que se vive en las fronteras del país y salió al paso de las críticas del Servicio Jesuita Migrante (SJM) y del Instituto Nacional de DDHH (INDH).

En entrevista con Radio Universo, señaló que “se están mejorando las condiciones para atender de forma más rápida y dar un proceso más digno al flujo de personas que están esperando“. Luego apuntó a los ongs: “Que ciertas organizaciones incentiven que personas vengan como falsos turistas o de manera irregular es dejarlos condenados a estar en la calle y a tener dificultad de acceso a los servicios y no poder respetar plenamente sus derechos sociales”.

“Efectivamente los ciudadanos como no han hecho ingreso efectivo o administrativo a Chile, ellos sí podían retornar al Perú, el gobierno desde el mismo día puso un bus que los llevaba y el consulado estaba a 20 km. El punto es ¿qué ganan las organizaciones con decirle a un extranjero entra sin documentación? ‘Entra sin que tu niño pueda demostrar que tú eres su padre y tienes que llevarlo al tribunal de familia y después al Sename’. ‘Entra y quédate en Chile, demórate años en regularizar y por mientras quédate botado’. Entonces estas mismas organizaciones que fueron muy pasivas o aplaudieron el abuso que se le dio al ciudadano haitiano durante el 2016 y 2017 -más de 130 mil cayeron en la irregularidad- quieren hacer lo mismo con los venezolanos. Entonces nosotros encontramos muy grave y muy irresponsable que traten de incentivar estas condiciones”.

Consultado en específico por el SJM, respondió que “en general, en la práctica, ellos saben que si entran niños sin poder demostrar el vínculo con sus padres nosotros por ley, para evitar el tráfico de menores, que es una de las peores situaciones en las cuales uno se puede encontrar, uno tiene que seguir el procedimiento y ponerlos en el Tribunal de Familia, del Sename, al Registro Civil para que se compruebe su identidad”.

“¿No crees que es mucho más fácil la inserción si el niño llega con ese documento (de identidad) que el consulado venezolano está entregando, en tiempos bastante razonables para que tenga su carnet de identidad y para que entre a Chile y le sea fácil acceder a consultorios, acceder a educación? Por qué preocuparse de que entre para dejarlos en el Sename. Encuentro hasta cruel las medidas que están impulsando”, agregó sobre el SJM. “La lógica de decirles ustedes presionen, ustedes entren sin documentos, ustedes, arriesguen un potencial tráfico de menores, ustedes no se preocupen de entrar de la forma regular y en Chile no se hacen cargo. Entonces volver a repetir lo que hizo la administración anterior justamente ante la mirada de estas instituciones con la comunidad haitiana, después de todo el proceso de regularización, después de toda la búsqueda de que estas personas tengan documentos de identidad, nosotros creemos que es una mala política y una política irresponsable. Nos hemos dado cuenta que la mejor política de inserción es que el extranjero rápidamente obtenga su cédula de identidad. Si la obtiene de forma consular es mucho más rápido que el proceso de venir acá como turista cuando su intención no es turismo”.

Bellolio dijo que los extranjeros que llegan con visa democrática obtiene en dos meses contrato de trabajo y contrato de arriendo firmados, frente a “los que llegaban como turista se demoraban 11 meses de vivir hacinados, de no poder cotizar”. “No hay que confundir el voluntarismo, el decir ‘uy que pena, que entren’, con la responsabilidad o las condiciones en que ellos van a estar al ingresar”.

“Efectivamente hay una crisis humanitaria importante en Venezuela. Por lo tanto que todos estos ciudadanos que están de forma regular en Perú, un pueblo democrático que respeta sus derechos, nos da la tranquilidad que ellos pueden realizar su proceso para facilitar su inserción en Chile. Tratar de abusar de la institución o la institucionalidad específica a través de este voluntarismo para que cualquiera entra arriesgando tráfico de menores, arriesgando que personas queden por años indocumentadas o con dificultad de insertarse en Chile, creemos que es una medida peligrosa. Estas son las mismas organizaciones que celebraron lo que pasó con los ciudadanos haitianos en el último año”, señaló Bellolio. “Desde nuestra perspectiva, la del gobierno de Chile, creemos que esa no fue una medida efectiva o humanitaria para hacerse cargo de una realidad migratoria y tenemos la certeza de que si ellos ingresan con su visa o su CI se insertan mucho más rápido en Chile”.

Sobre los dichos del INDH, dijo que han puesto carpas, médicos, alimentación y agua, y un bus ara que las personas puedan subirse al bus en Tacna, descartando que los migrantes hayan sido subidos de forma forzada a estos buses y reiteró que sin los trámites en el consulado “no van a poder ingresar” al país. “Tomárselo a la chacota como hacían antes… porque antes el mismo INDH y el SJM no hizo absolutamente nada cuando habían cientos de miles de ciudadanos haitianos llegando en avión, por la noche, con un sobre cerrado, con billetes, después los acarreaban… los dejaron botados en las calles vendiendo Súper 8 en todas las esquinas. ¿Y dónde estaban esas dos organizaciones en esos minutos?”.

Agregó que “entre el 2016 y el 2017 entraron como turista y se quedaron 165 mil haitianos. 100 mil no hizo ningún trámite, ni siquiera pidió una prórroga de turismo, nada, y los 65 mil que quedaban, la mitad presentó un contrato falso. ¿Quién se hizo cargo de esas 135 mil personas? Ellos no”.

Ante la consulta de por qué se decidió exigir visa consular a los venezolanos, respondió que habían detectado una “'sobreestadía' del turismo o que el porcentaje de solicitud (de esas visas) es muy alto. Cuando entran a Chile dice que vienen por turismo pero su intención real es otra (…) seguir fomentando un sistema donde la personas parte su proceso en Chile mintiendo, creemos que es nefasto… lo haríamos con cualquier país”.

Sobre la situación de las personas que estaban en la frontera de Chacalluta y que fueron trasladadas a Tacna en buses para tramitar sus visas, explicó que “hacerse cargo de la población venezolana de Perú es complejo (…) ver el alojamiento de los migrantes venezolanos en otras partes del mundo es complejo. (…) Chile no se puede hacer cargo del alojamiento de todos los migrantes vulnerables de Venezuela en el mundo”.

A Bellolio se le preguntó si había visto la imagen del padre salvadoreño y su hija ahogados en Río Bravo, a lo que respondió: “Vi la foto, de hecho la discutí por la reunión anual de OCDE por sobre los temas migratorio”. (…) Hay dos temas muy complejos, la gente que le dice ‘entra no más adentro te las arreglas’ y eso no es así, por las dificultades de acceder a los servicios, abuso laboral y vivienda”. “Uno encuentra que esta imagen es terrible y uno piensa que (hay que) ver efectivamente cómo podemos hacer las condiciones o cómo podemos automatizar o facilitar el acceso a la visa”.

“Es importante entender que estas son personas adultas y responsables. Hay que tratar también de dejar de infantilizar a la migración (…) El sabiendo todos los riesgos, puso en riesgo a su familia, eso es bien complejo”.