María Teresa Ruiz, astrónoma: "Qué lástima que no hayan dado feriado porque muchos colegios terminan su jornada a esa hora"

Mañana a las 16:37 horas se verá en Santiago la máxima expresión del eclipse solar, que en la capital será parcial, pero que en la Región de Coquimbo será un fenómeno de carácter total. Es decir, que por un breve lapso de tiempo la Luna tapará por completo el Sol. Sobre este fenómeno, lo que éste traerá consigo y el panorama actual de la Astronomía en Chile habló con hoyxhoy la astrónoma María Teresa Ruiz.

Sí, de todas maneras. Yo creo que un eclipse y sobre todo un eclipse total es un fenómeno que difícilmente deja a las personas indiferentes. Es algo de lo que todo el mundo está enterado que va a ocurrir y va a tratar de verlo. Incluso si es un eclipse parcial, como acá en Santiago, he visto a muchos preparándose para el suceso. Así que sí, la respuesta corta es sí, el hecho de que haya un eclipse va a aumentar el interés de los chilenos por los temas astronómicos. O sea, buscando datos sobre el eclipse se van a encontrar con otras cosas y a lo mejor van a ser seducidos por la belleza del Universo.

Yo creo que sí. Sí, yo he visto por lo menos que es como un tema. Uno prende la televisión o lee un diario y el tema del eclipse está en todas partes y eso generalmente obedece al interés de la gente, sí. No van a partir con una campaña que a la gente le dé lo mismo. Yo de verdad creo que hay un gran interés. No tengo una estadística, pero con gente que conozco he encontrado a varios que se van a ir en familia, todos en auto con guaguas, perros, las abuelitas, todos al norte a ver el eclipse hasta donde lleguen. Hay iniciativas…están invitados niños del colegio, niños del norte, del sur, para que vayan a un campamento a ver el eclipse en la Región de Coquimbo. Entonces ha habido un interés local muy grande, además del interés internacional porque esa región es reconocida mundialmente por ser una ventana al Universo, un lugar donde éste se puede ver mejor. Le da un plus que el eclipse ocurra en una zona reconocida por ser un lugar para observar el Universo.

Puede que sí, yo creo que cualquier cosa que los haga darse cuenta de que en realidad vivimos en un mundo que va mucho más allá de la cotidianidad que uno vive y que en realidad somos parte de un Universo, que como planeta somos parte del Sistema Solar y que tenemos un satélite que es la Luna, está el Sol que es nuestra estrella…Todas esas cosas yo creo que a los niños chicos les interesan montones y es impresionante la cantidad de cosas que saben, ah.

Me he encontrado con chicos de cinco o seis años que te hablan con toda naturalidad del agujero negro y te hacen preguntas bien entretenidas como: '¿Cómo pueden meter una estrella en un agujero negro si la estrella es mucho más grande?' A mí me pareció maravilloso que supieran eso. Ya eso me pareció extraordinario. Entonces creo que hay un conocimiento mayor. Creo que los medios de comunicación han ayudado a encender la curiosidad y los niños hoy tienen hartas formas de informarse por sí mismos, o sea de buscar información y sacar cosas que en mi época ni siquiera los libros tenían, mientras que hoy los chiquititos estos están súper informados.

Bueno, a todos los niños les cuentan un poco del Sistema Solar, que yo alego un poco porque es lo que les cuentan de Astronomía y una cosa es verlo y leerlo en un libro, incluso en una foto; y otra es vivirlo. Entonces, yo creo que incluso un eclipse parcial podría ser interesante en los colegios que pudieran organizarse para ver si está despejado y pueden observarlo con los anteojos especiales. A los niños puede que se les quede para toda la vida esta experiencia. Qué lástima que no hayan dado feriado porque muchos colegios terminan su jornada escolar como a esa hora, entre las 16:00 horas, y que lleguen a la casa se les va a pasar el eclipse. Lo van a pasar yendo del colegio a la casa. Hubiera sido más lindo que hubieran dado feriado o que hubieran hecho algo por lo menos en la zona en que el eclipse va a ser total.

El próximo que se nos viene va a ser el 14 de diciembre del 2020 y la gracia de ese que va a ser en La Araucanía, en Pucón, por ahí, y la gracia es que va a ser a las 12 del día. Entonces, va a ser cosa de levantar la vista y ahí va a estar el Sol y ahí va a ocurrir el eclipse, total además. Incluso si está nublado va a ser muy impresionante porque a las 12 el Sol está al máximo de brillo y de repente se va a hacer noche, noche, noche. Aunque haya nubes, no importa, igual va a estar oscuro y en esa zona en que existe tanta vida silvestre, animales, pajaritos, se van a volver locos con que se haga de noche en la mitad del día. Yo creo que eso va a ser muy impresionante.