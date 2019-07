Los canales de la TV pondrán a sus rostros de prensa al frente de la programación especial por el eclipse

Desde hoy los canales de televisión abierta se trasladarán al norte para llevar a los espectadores de todo el país el eclipse solar que mañana se verá en su totalidad en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Para eso, Mega, Canal 13, TVN, Chilevisión y La Red, han planificado una programación especial que será liderada por sus respectivos rostros de prensa.

desde hoy todas las plataformas de la señal pública se dedicarán a la cobertura del eclipse, con despachos, cápsulas educativas y reportajes sobre el fenómeno que mañana tendrá al país mirando hacia el cielo. A eso se sumará el despacho que Carla Zunino y Cristián Sánchez harán a 12 mil metros de altura, a bordo del vuelo de Nat Geo "Into the Dark". El avión viajará en una ruta que fue científicamente planificada para que se pueda apreciar el fenómeno desde todas las ventanas de un costado de la aeronave. "Va a ser una experiencia increíble", comentó a hoyxhoy el animador de "Muy buenos días". "Va a ser el vuelo más corto, y el más intenso quizás, de toda mi vida y la Diana (Bolocco) por no estar en TVN se quedó abajo", bromeó Sánchez.

: hasta la zona del eclipse se trasladarán Constanza Santa María y Polo Ramírez, quienes liderarán la transmisión mañana. La imagen del fenómeno que emitirá Canal 13 será captada desde el Observatorío Cerro Tololo, en el valle de Elqui, aunque el plato fuerte de la programación especial será la transmisión que harán de la charla que dará el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, en el Estadio La Portada de La Serena, donde se espera que se congreguen cerca de 18 mil personas en torno al fenómeno natural.

con el nombre "Eclipse total: Chile en primera fila", el grupo MegaMedia hará una transmisión especial que, en Mega, comenzará mañana a las 13.00 horas y será liderada por José Antonio Neme y Catalina Edwards, mientras que en la señal de cable Mega Plus empezará a las 12.00 horas con Juan Manuel Astorga. En terreno, en la ciudad de Coquimbo, estarán José Luis Repenning y Priscilla Vargas, mientras que Soledad Onetto estará en la localidad de Incahuasi acompañada por el astrónomo Mario Hamuy. Más de 100 personas serán parte de la cobertura de Mega y Mega Plus del eclipse, especiales de prensa que terminarán a las 17.00 horas de mañana.

desde hoy los periodistas Karina Álvarez, Andrea von Dessauer y Daniel Matamala estarán desplegados en distintas localidades de la Región de Coquimbo, para ser parte de la transmisión especial por el eclipse. Mañana ambas señales del grupo Turner harán una transmisión simultánea que comenzará a las 13.00 horas y se extenderá hasta las 17.00, conducida por Mónica Rincón y Humberto Sichel desde el estudio en Santiago. Ahí también estará el académico Andrés Jordán para explicar el fenómeno. Ambas señales además contarán con imágenes desde un avión que volará desde Isla de Pascua hasta la zona en el Pacífico para registrar el eclipse de esa perspectiva.

la cobertura de la señal privada comenzará mañana a las 15.30 horas con la transmisión de una edición especial de su segmento "Punto Noticias", denominada "Eclipse solar en La Red", que estará a cargo de Germán Schiessler. El espacio contará con despachos en directo desde La Higuera, en la Región de Coquimbo, y se extenderá hasta las 17.00 horas. El capítulo del programa "Mentiras Verdaderas" también tendrá un despacho desde la zona del eclipse, que estará a cargo de Cristian Contreras, Dr. File, mientras que "Así Somos" tendrá a Juan Andrés Salfate y la nueva panelista del programa, Kenita Larraín, en la localidad de Andacollo, donde analizarán el fenómeno.