Alcalde de Lo Barnechea admite que no habrá sanción para quienes no respeten límite horario: “no les va a pasar nada”

“Estamos muy contentos con la participación. Siempre dije que entre un 5% y un 10% del padrón iba a ser un tremendo éxito. En el caso de Lo Barnechea nunca habíamos hecho una consulta de esta naturaleza (…) y obtuvimos un 13% de participación, bastante más del rango que nos habíamos dado”, celebró esta mañana el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, los resultados de la consulta ciudadana realizada en ocho comunas del país para aprobar un límite horario a los menores de 12 y 16 años.

“El resultado nos hace trabajar para que ésta convención social, porque no es un toque de queda como se ha dicho, no van a haber detenidos ni infracciones ni nada por el estilo, esta convención social que hay que trabajar. Va a ser duro va a ser un trabajo intenso (…) pero yo estoy seguro que va a ir por buen camino”, manifestó en Radio Universo. “También preguntamos (…) si querían que restringiéramos los locales que venden alcohol como botillerías y bombas de bencina, y ganó el que sí se restringiera”.

Consultado sobre las sanciones para los adolescentes no respete esta nueva norma cuando esté vigente, Guevara señaló que “no le va a pasar nada, primero porque yo no puedo saber qué edad tiene ese lolo porque no le puedo pedir el carnet de identidad, me refiero a los inspectores y las patrullas municipales. No le va a pasar nada porque no logro identificarlo”. “Segundo, lo que va a pasar es que se va a acercar algún inspector municipal o una patrulla de Seguridad Ciudadana y le va a recordar lo que acaba de pasar ayer, que la comuna de Lo Barnechea se puso de acuerdo voluntariamente en un horario sugerido límite para distintos grupos etarios y simplemente se va a ir, no va a haber infracciones, a nadie se lo va van a llevar detenido”.

Agregó que: “esto va a ir tomando cuerpo en la medida que seamos capaces con los colegios, con los centros de alumnos, con los centros de padres, vamos generando conciencia de esto. Nadie quiere andar con un látigo, con un martillo persiguiendo gente, sino que todo lo contrario. A través de un acuerdo social ponernos de acuerdo en qué cosa nos parecen bien y qué cosas no nos parece tan bien que pase”.

Consultado si es probable que el proyecto quede en letra muerta del momento que no habrá sanciones para quienes infrinjan los horarios, respondió que “es probable y ese es el desafío maravilloso que tenemos, tenemos un mandato, un porcentaje importante de la gente nos ha sugerido poner un límite de circulación (…) y en eso vamos a trabajar, tenemos un desafío maravilloso. Si no resulta, mire, hay cosas que no resultan en la vida. Lo importante es ponerle todo el empeño, todo el esfuerzo y estoy seguro que va a resultar porque confío en la comunidad de Lo Barnechea”.

Sobre la distancia que ha tomado el gobierno de esta iniciativa, el edil dijo que “nunca pedimos ni esperamos el apoyo del gobierno, no lo necesitamos. Sí me parece que el gobierno debiera poner una lupa en el consumo de alcohol y drogas en menores. Somos el país con una de las tasas más altas de consumo juvenil en América Latina y debiera preocuparse. No sé si el gobierno está tranquilo que en las botillerías y las bombas de bencina vendan promociones de pisco hasta las 5 de la mañana todos los días del año. Si está contento, entonces que no haga nada, pero me parece que el gobierno debiera darse cuenta que tiene un problema y si no lo aborda, seremos los municipios quienes vamos a avanzar en esto. Pero si el gobierno no se da cuenta que tenemos un problema serio en alcohol y drogas creo que estamos en un problema mayor”.