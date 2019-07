Colegio de Profesores: "El Presidente debe tener una actitud de no agudizar las cosas"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió en radio ADN a la decisión de los docentes de mantener el paro, el cual enfrenta su quinta semana, luego de una votación realizada este lunes.

Aguilar abordó la fallida negociación con el gobierno y los dichos del presidente Piñera y la ministra Cubillos y planteó que "cuando te amenazan, te hablan con el tono autoritario y gerencial tan usual en las autoridades de gobierno".

"El tono, la forma importa, ciertamente, si usted está dialogando y tener esa respuesta tan dura, molesta. Cuando el Presidente interviene debe ser para resolver cosas, no para agravar las cosas. Cuando nos acusa de ilegalidad, yo le digo que mejor no se meta en temas de ilegalidad. El Presidente no pagó las contribuciones, que es algo ilegal, no sé si es una buena manera de entrar al debate. Él debe tener una actitud de no agudizar las cosas" dijo Aguilar, luego de que el Mandatario calificó como "ilegal" a la movilización docente.

Respecto de los cuestionamientos por la pérdida de clases derivadas del paro, Aguilar indicó que "hemos tenido paros más largos y las clases se recuperan, hay formas de recuperar. Es claro el objetivo que está ahí, el objetivo es amenazar. El tono amenazante, eso autoritario también influye".

"Los colegas estudiaron la propuesta del Gobierno y no les pareció satisfactoria", añadió.