Alcalde de Renca se desmarca de restricción horaria: “Esto no está en el modelo islandés"

“Los adultos somos responsables de que los jóvenes y los niños no consuman y esa es una clave para entender por qué es un error lo que se hizo el día domingo, básicamente porque se trata de condensar un cambio cultural que nos va a tomar años en un efecto mediático de corto plazo que tiene mucho rédito mediático (…) estamos hablando de toque de queda, eso es lo que ha aparecido, y el impacto que probablemente va a tener en que jóvenes dejen de consumir va a ser mínimo. La restricción horaria se está vinculando a tráfico de drogas, delincuencia, seguridad… dicho por varios alcaldes”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, criticó esta mañana la consulta ciudadana realizada el fin de semana en 8 comunas del país, pues no forma parte del Modelo Islandés que se aplica en cinco comunas desde el 2017, proyecto del cual su municipio –junto a Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén- ha sido partícipe. En entrevista con Radio Universo señaló que: “Esto no está en el modelo islandés. El modelo islandés no dice hay que aplicar una encuesta para preguntarle a los papás hasta qué hora pueden darle permiso a los hijos, lo que decía el modelo islandés es ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros?, que tenemos que conversar con los papás mostrándoles estos resultados”.

Castro contó que lo llamó la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para invitarlo a participar, pero que decidió restarse. “Cuando nos invitaron a participar (en la consulta) lo primero que dijimos fue: ‘Con estas preguntas no’. Cuando me dicen que la primera pregunta es: ¿cree ud. que sus hijos deberían limitar (la hora de salida a la calle)?… era evidente que la respuesta iba a ser mayoritariamente que sí. La pregunta es ‘¿qué vamos a hacer’ (los adultos)?”, argumentó.

“Dijimos que no nos parecían esas preguntas pero no hubo disposición para modificarla y por lo tanto nosotros dijimos ‘no vamos a participar, vamos a seguir con nuestra estrategia’”, agregó.

Apuntó que luego se sumaron alcaldes que no han sido parte del Modelo Islandés: “hay un alcalde que ha hablado directamente de toque de queda y que hoy día habla de que está trabajando en una ordenanza municipal… el alcalde de Quilpué. Y la alcaldesa de Antofagasta hablaba de narcotráfico y delincuencia”.

“Esto no sirve de nada en el contexto del Modelo Islandés básicamente porque la pregunta es qué hacemos los adultos para poder utilizar los talentos de los jóvenes para que utilicen su tiempo libre, que se mejore la confianza con su familia, que se sientan desafiados por la escuela y a gusto en su grupo de pares para poder decir ‘yo no voy a poder consumir aunque todos estén consumiendo’”, enfatizó.

Castro agregó que pudo haber una buena intención para instalar el debate mediáticamente pero que “esa buena intención no resultó porque deberíamos estar hablando de qué hacemos los adultos para poder acompañar a los niños y no de hasta qué hora dejamos que los niños salgan. Es una locura. Además cada alcalde está definiendo estrategias distintas, unos con grupos de iglesia, otros que van a hacer brigadas, otros con guardias municipales que van a estar diciéndole a los niños que vuelvan a sus casas. Me parece que es desviar el foco absolutamente”.

“Además -cuestionó- Modelo Islandés es un muy mal nombre, Elije Vivir sin Drogas también es un muy mal nombre, (…) en Renca lo que hicimos fue ponerle Fuerza Joven, conquista tu tiempo libre”.

Castro contó parte de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a alumnos de segundo medio el año pasado. Según detalló el 9% de los encuestados dijo fumar todos los días, el 12% que se había embriagado alguna vez durante los últimos 30 días. El 38% señaló haber consumido cannabis y el 80% que no tenía acceso a ninguna actividad extra programática.

Contó que el 58% pasa 3 horas o más viendo TV o en un videojuego, y que la mayoría siente presión de sus pares para consumir.

¿Saben tus padres quiénes son tus amigos? Fue una de las preguntas y la respuesta fue que “la gran mayoría en Renca no lo sabían, en Las Condes sí. ¿Conocen tus papás los papás de tus amigos? ¿Saben dónde estás en la noche? La gran mayoría dijo que no”.

“Son procesos lentos y contundentes, que apuestan al cambio cultural” dijo Castro. “En Islandia se demoraron 20 años en pasar del país que más al que menos consume en Europa”.