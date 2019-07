Abogado de la familia de Fernanda Maciel dijo que posee un video que desmiente versión que acusado entregó a su ex pareja

El abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, se refirió al testimonio clave de la ex pareja de Felipe Rojas, el único imputado por la muerte de la joven, cuyo cadáver apareció hace algo más de una semana enterrado en una bodega de Conchalí.

"Sólo tengo la declaración de la ex polola, a la que siempre le voy a estar agradecido, pero también hizo declaraciones que no guardan relación con la realidad, entonces no sé si es todo es verdad o no" dijo el jurista al matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana".

Ello, debido a que la versión que el imputado por el caso le narró a su ex pareja, no sería exacta.

Eso al menos cree Díaz: "él dice que hace un hoyo con sus propias manos, pero hay un video, que es de este programa y ya me lo conseguí, donde se ve que Felipe no tiene nada en las manos, ni un rasguño".

El abogado además abordó las sospechas que existen sobre el grado de conocimiento que tenía la familia de Rojas respecto del hecho.

"Todo lo que haya detrás del amparo de la familia, todo ese ambiente, todavía nosotros no estamos en ello. Ahora estamos periciando el cuerpo, que es muy importante para poder luego dar la sepultura a esta chica y luego, en el período de investigación, vamos a analizar todas las conversaciones y todas las intervenciones telefónicas que existen en la Fiscalía", dijo el jurista.