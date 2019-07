Pettersen y amenazas en su contra: “Cualquier cosa que me suceda va a ser fácil llegar a esa persona”

11:45 La pareja de Fernanda Maciel dijo que circula una advertencia contra él “diciendo que me cuide porque en cualquier momento me puede pasar algo”.

La pareja de Fernanda Maciel, la joven que fue encontrada muerta en una bodega en Conchalí, se refirió en Mentiras Verdaderas a las amenazas de muerte que ha recibido, luego de la viralización de un video en YouTube.

En el registro, una usuaria de dicha red plantea que la joven se encontraba en la bodega y que un posible responsable sería Felipe Rojas, quien es el único imputado por el caso.

“Anda una amenaza diciendo que me cuide porque en cualquier momento me puede pasar algo. Mucha gente me habla por redes sociales, que tienen miedo que me pase algo”, dijo Pettersen.

La pareja de la joven fallecida, planteó que “esa persona que está escribiendo esas estupideces tiene que pensar que todas las policías están enfocadas… todos los ojos están puestos en mí, cualquier cosa que a mí me suceda va a ser fácil llegar a esa persona”.

“Ando tranquilo por las calles porque yo no he cometido ninguna falta. No tengo por qué atormentarme por un comentario que está en la redes sociales, sobre todo porque estoy culpando a una persona que sí tiene que ver en la desaparición de mi pareja”, añadió.