Camila Vallejo y posible cierre del I.Nacional: “La solución no es Comando Jungla, no es cierre de colegios”

11:01 La diputada Camila Vallejo calificó de “grave” el anunció del alcalde de Santiago de cerrar el Instituto Naciona: “Yo no entiendo cómo él puede estar tan tranquilo al señalar una medida como esa. O sea, va a ser quien cargaría con la responsabilidad histórica de cerrar un liceo público”.

La diputada Camila Vallejo se refirió esta mañana a las declaraciones del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien dijo que cerrará el Instituto Nacional (IN) si es que no hay acuerdo para retomar las clases.

“Eso ha sido la intención hace rato de no buscar realmente soluciones al problema de la violencia, soluciones de fondo. Lo que se ha hecho es básicamente trasladar como una especie de Comando Jungla al Instituto Nacional”, partió señalando en Radio Universo. “Uds. podrán ver los hechos de violencia han ido aumentando desde que se empezó a instalar ahí sistemáticamente la presencia de Fuerzas Especiales, de Carabineros, y por cierto la promulgación de la ley de Aula Segura. Muy por el contrario a lo que dijo en su momento, el gobierno de Sebastián Piñera y el mismo alcalde Alessandri de que Aula Segura, de que poner Carabineros iba a permitir combatir y disminuir la violencia en los establecimientos educacionales, el resultado ha sido todo lo contrario, se ha agravado la situación y ahí está una suerte de guerra de guerrillas”.

La parlamentaria agregó que “es preocupante, nosotros hemos observado esto desde el Congreso, lamentablemente con la ausencia una vez más de la ministra que habla por la prensa de la violencia pero no se sienta conversar en serio con los distintos actores para poder resolver el problema”.

“Me preocupa -insisitió- porque muchos desde el gobierno han defendido a los liceos emblemáticos, han querido mantener su forma de selección en el ingreso, y sin embargo tenemos a los mismos liceos emblemáticos que supuestamente ellos quieren fortalecer como modelo de segregación con una crisis de violencia y confrontación tremenda”. “Hay una suerte de fracaso del modelo que ellos defienden y por cierto de la forma de reaccionar ante la violencia, que ha sido con más violencia”.

Sobre las palabras del edil, dijo que le parece “grave y yo no entiendo cómo él puede estar tan tranquilo al señalar una medida como esa. O sea, va a ser quien cargaría con la responsabilidad histórica de cerrar un liceo público que ha sido importantísimo en el desarrollo de nuestro país y no porque no existan otras posibilidades de solución. Yo creo que aquí es evidente que la inteligencia tiene que operar si es que se trata de grupos reducidos”.

“Yo viví… y siempre se habla del 2011, de lo pacífico (que fue), bueno yo nunca lancé una piedra y sin embargo me llegaron cientos de lacrimógenas. Tuve que en la propia sede de la Fech recoger más de 70 bombas lacrimógenas que nos lanzó carabineros no haciendo nada y la llevamos a La Moneda con un símbolo de paz”, comentó. “Y qué es lo que está haciendo el mismo gobierno, porque Sebastián Piñera era el Presidente en ese entonces (…) y nuevamente es Sebastián Piñera quien nos gobierna y que maneja el Ministerio del Interior y por lo tanto Carabineros de Chile, es que por haber hecho manifestaciones fuera del liceo emblemático, entran igual al liceo y reprimen, lanzan bombas lacrimógenas aún (con) los estudiantes en clases. No hablo ni siquiera de tomas ni paros. Con estudiantes y profesores en clases, lanzan bombas lacrimógenas y el resultado que hemos tenido: un joven con problemas respiratorios con ataque, problemas al corazón”.

Consultada por los hechos de violencia y las molotov que lanzan los propios estudiantes, respondió: “No lo desconozco, me parece grave, no lo voy a avalar nunca. Nunca lo he hecho tampoco, ni cuando fui dirigente estudiantil ni lo voy a hacer ahora”.

“Si ustedes se preguntan ¿a quiénes lanzan esas bombas molotov lo estudiantes? A carabineros, tienen una especie de confrontación y eso genera una escalada de violencia porque Carabineros después devuelve también con bombas lacrimógenas que le llegan no solamente a ellos, le llega al grupo en general, son miles de estudiantes no son solamente ese grupo y se genera esta suerte de escalada de violencia”.

“Yo digo que aquí hay que retirar las Fuerzas Especiales, las fuerzas armadas y sentarse en un espacio a conversar porque la presencia de ellos no ha contribuido, no ha sido inteligente, no ha contribuido a disminuir la violencia, cada vez son más casos de hechos de violencia, de enfrentamientos, de bombas molotov, de bombas lacrimógenas”, señaló. “Falta inteligencia focalizada porque lo que se está usando la fuerza no es para disminuir la violencia de un grupo, sino que para reprimir el conjunto completo y eso agudiza el problema porque hace que otros terminen sumándose a este tipo de confrontación”.

“Insisto, la solución al problema no es Comando Jungla, no es cierre de colegios, es la construcción de espacios democráticos reales con respuestas reales a un petitorio que levanta no solamente este grupo que levantan todos los estudiantes”, sentenció la diputada.

Sobre el informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que denunció graves violaciones a los DDHH en Venezuela, Vallejos dijo: “No voy a desconocer el informe de la Alta Comisionada de DDHH, me parece que es lapidario. Efectivamente arroja situaciones sumamente graves y acojo además lo que señala, de cómo los países contribuyen a soluciones en el marco de los respetos democráticos, diálogo, soluciones pacíficas y creo que en ese sentido”.

Agregó que “como país tenemos que partir por casa contribuyendo y partiendo por respetar los DDHH de los venezolanos que están en Chile. Lo otro es propiciar instancias no de intervención militar, sino que de diálogo, ojalá ayudar la negociación en Oslo. Y si vamos a aplicar medidas que realmente ayuden y no sean simplemente parafernalias comunicacionales donde se despilfarran recursos de todos los chilenos como lo que sucedió con esta supuesta ayuda humanitaria”.

“Esas son cuestiones que al menos nos competen hacer y cualquier salida creo que el pueblo venezolano también lo tiene que determinar”.